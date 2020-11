सर्दियों में आपको कई तरह की समस्या हो सकती है और खासकर सर्दी-खांसी जैसी समस्या तो बेहद ही आम हो जाती है. इसके साथ ही कोरोना की वजह से भी आपको अपने सेहत का ख्याल रखना चाहिए. अगर आप सुबहद की शुरूआत चाय के साथ करते हैं तो ऐसे में आज हम आपको उन खास टी के बारे में बताएंगे जिनके पीने से आपका स्वास्थ अच्छा रहेगा और साथ ही आपका मन भी अच्छा रहेगा. Also Read - Tea For Cold and Cough: सर्दी-जुकाम से अगर पाना चाहते हैं छुटकारा, तो इन हर्बल टी को पीएं

ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरूआत टी के साथ करते हैं, तो कुछ लोग नाश्ते के पहले या फिर उसके बाद इसका सेवन करते हैं. चाय की लत ऐसी है कि कुछ लोगों के दिन की शुरूआ इसके बिना नहीं हो पाती है. ऐसे में अगर वो चाय ना लें तो उन्हें सिर दर्द या फिर और तरह की परेशानियां होने लगती हैं. ऐसे में आपके शरीर में एनर्जी बनाए रखने के लिए आप हर्बल टी लें ये हर तरह से फायदेमंद है और आपकी सेहत का भी ये पूरा ख्याल रखती है. ऐसे में चलिए जानते हैं आप कौन सी हर्बल टी अपनी डाइट में शामिल कर सकती हैं.

ग्रीन टी

ग्रीन टी के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि ये कितने फायदेमंद साबित होता है. इतना ही नहीं इसके पीने से आपका मोटापा भी कम होता है और इसका हर दिन सेवन करने से आप कैंसर जैसी बीमारियों से लड़ सकते हैं. ग्रीन टी को हड्डियों के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है.

व्हाइट टी

व्हाइट टी भी बहुत अच्छी हर्बल चाय है और ये बेहद खास तरीके के प्लॉट से बनती है. इतना ही व्हाइट टी को त्वचा की झुर्रियां कम हो जाती है और ये फायदेमंद होता है. व्हाइट टी में एंटी एजिंग के गुण पाए जाते हैं. ये हार्ट को हेल्दी रखने में मदद कर सकती है.

लेमन टी

लेमन टी भी हमारे स्वास्थ के लिए बहुत असरदार मानी जाती है. लेमन टी मुंह की बदबू को कम करने में बी सहायक मानी जाती है. लेमन टी गले की खराश और पेट समस्याओं के लिए लाभदायक हो सकती है.

रोज टी

ज टी में विटामिन ए, विटामिन बी3, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई के गुण पाए जाते हैं. जो आपके स्वास्थ्य के साथ-साथ त्वचा को निखारने में मदद कर सकती है और इसे गुलाब के पत्तों से बनाया जाता है.