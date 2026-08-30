काले पड़े तांबे-पीतल के बर्तनों को ऐसे करें साफ, मिनटों में लौट आएगी चमक

कुछ लोग काले पड़े बर्तनों को साफ करने के लिए महंगे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं. इनसे बर्तनों की चमक तो तुरंत वापस आ जाती है, लेकिन बार-बार केमिकल का इस्तेमाल बर्तनों की सतह को नुकसान पहुंचा सकता है. इसलिए तांबे-पीतल के बर्तनों से कालापन और दाग हटाने के लिए घर में मौजूद चीजों का यूज़ करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है.

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आपके घर में तांबे या पीतल के बर्तन काफी समय से रखे हैं और उनकी चमक कम हो गई है, तो एक बार यह आसान घरेलू तरीका आजमाया जा सकता है. (AI PHOTO)

तांबे-पीतल के बर्तन देखने में जितने सुंदर लगते हैं, उतनी ही मेहनत इन्हें साफ करने में लगती है. समय के साथ इन बर्तनों पर कालापन और जिद्दी दाग जम जाते हैं, जिन्हें हटाना काफी मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर में मौजूद कुछ चीजों की मदद से आप आसानी से तांबे-पीतल के बर्तनों को चमका सकते हैं. हर घर में पीतल और तांबे के बर्तनों का यूज़ होता है. पूजा-पाठ से लेकर किचन की सुंदरता बढ़ाने तक, इन बर्तनों की अपनी खास जगह होती है. तांबे और पीतल के बर्तन बहुत जल्दी काले पड़ने लगते हैं और इन पर दाग भी जम जाते हैं. इन्हें साफ करने में कई बार घंटों की मेहनत करनी पड़ती है. ऐसे में आप किचन में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल करके मिनटों में बर्तनों की खोई हुई चमक वापस ला सकते हैं.

आखिर क्यों काले पड़ जाते हैं तांबे-पीतल के बर्तन?

तांबा और पीतल हवा में मौजूद नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में आते हैं. इस वजह से इनकी सतह पर धीरे-धीरे एक परत जमने लगती है और बर्तन का रंग फीका, काला या मटमैला नजर आने लगता है. लंबे समय तक बर्तन यूज़ न करने, उन्हें गीला छोड़ने या नमी वाली जगह पर रखने से भी यह समस्या बढ़ती है. खासकर पूजा में यूज़ होने वाले बर्तनों में यह कालापन जल्दी दिखाई देता है. ऐसे में केवल पानी और साबुन से सफाई करने पर मनचाही चमक वापस नहीं आती. बर्तन को साफ करने के लिए सही चीजों का यूज़ करना जरूरी है.

घर पर तैयार करें आसान सफाई वाला पेस्ट

तांबे और पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए आपको बहुत ज्यादा सामान की जरूरत नहीं होगी. इसके लिए करीब 2 चम्मच गेहूं का आटा, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच नमक और 1 नींबू का रस लें. सभी चीजों को एक कटोरी में डालकर अच्छी तरह मिला लें. जरूरत के हिसाब से थोड़ा पानी डालकर इसका गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लें. ध्यान रखें कि पेस्ट बहुत ज्यादा पतला न हो, ताकि इसे बर्तन की सतह पर आसानी से लगाया जा सके.

ऐसे करें बर्तन की सफाई

सबसे पहले तांबे या पीतल के बर्तन को पानी से धोकर उसकी सतह साफ कर लें. अब तैयार किए गए पेस्ट को बर्तन के उन हिस्सों पर अच्छी तरह लगाएं, जहां कालापन या दाग दिखाई दे रहे हैं. पेस्ट लगाने के बाद इसे करीब 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद मुलायम कपड़े या सॉफ्ट स्क्रबर की मदद से बर्तन को हल्के हाथों से रगड़ें. बहुत ज्यादा दबाव डालकर रगड़ने की जरूरत नहीं है. सफाई के बाद बर्तन को साफ पानी से अच्छी तरह धो लें. आखिर में किसी सूखे और साफ कपड़े से बर्तन को अच्छी तरह पोंछ दें. इससे पानी के निशान भी नहीं रहेंगे और बर्तन की चमक ज्यादा साफ नजर आएगी.

नींबू और नमक भी आ सकते हैं काम

अगर बर्तन पर ज्यादा पुराना कालापन नहीं है, तो नींबू और नमक की मदद से भी इसकी सफाई की जा सकती है. इसके लिए नींबू के आधे टुकड़े पर थोड़ा नमक लगाकर बर्तन की सतह पर हल्के हाथों से रगड़ें. कुछ देर बाद बर्तन को पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें. इमली का यूज़ भी पुराने समय से तांबे और पीतल के बर्तनों की सफाई के लिए किया जाता रहा है. इमली को भिगोकर उसका गूदा निकालें और इसे बर्तन पर लगाकर हल्के हाथों से साफ करें. इसके बाद पानी से धोकर कपड़े से सुखा दें.

सफाई के दौरान इन बातों का रखें ध्यान

तांबे और पीतल के बर्तनों को साफ करते समय बहुत ज्यादा खुरदरे स्क्रबर या स्टील वूल का यूज़ न करें. इससे बर्तन की सतह पर खरोंच पड़ सकती है. किसी भी घरेलू पेस्ट को बहुत लंबे समय तक बर्तन पर लगाकर न छोड़ें. सफाई के बाद बर्तन को गीला न छोड़ें. पानी से धोने के तुरंत बाद इसे सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें. इससे नमी की वजह से दोबारा दाग और कालापन नहीं आएगा. अगर आपके घर में तांबे या पीतल के बर्तन काफी समय से रखे हैं और उनकी चमक कम हो गई है, तो एक बार यह आसान घरेलू तरीका आजमाया जा सकता है. सही तरीके से सफाई करने पर पुराने बर्तनों की चमक काफी हद तक वापस आ सकती है.