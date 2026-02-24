Hindi Lifestyle

हिना खान ने रमजान में घर पर बनाई ट्रेडिशनल फिरनी, आप भी इसे 10 मिनट में कर सकते हैं तैयार, जानें रेसिपी

phirni step by step recipe: हिना खान समय-समय पर रमजान से जुड़ी चीजें इंस्टाग्राम पर शेयर करती रहती हैं, ऐसे में हाल ही में उन्होंने फिरनी बनाई जो घर में सभी को खूब पसंद आई. ऐसे में चलिए जानते हैं फिरनी बनाने की आसान रेसिपी.

Phirni Recipe For Iftar: रमजान का पाक महीना शुरू हो चुका है, ऐसे में इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भूखे-प्यासे रहकर रोजा रखते हैं और फिर शाम को इफ्तार के समय रोजा खोलते हैं. टीवी एक्ट्रेस हिना खान इस बार रमजान को बहुत खूबसूरती से मना रही हैं. समय-समय पर वो इसकी झलकियां भी इंस्टाग्राम पर शेयर कर रही हैं. हाल ही में हिना खान ने इंस्टाग्राम पर इफ्तार की प्यारी तस्वीरें शेयर कीं, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने घर पर ही ट्रेडिशनल फिरनी बनाई और सबको खिलाई, जो सभी को बेहद पसंद आई.

फिरनी दूध से बनी एक मीठी मलाईदार डिश होती है जो लगभग हर किसी को पसंद आती है. ऐसे में अगर आपको भी फिरनी पसंद है तो आज हम आपको इसकी स्पेशल रेसिपी बताएंगे. आइए जानते हैं.

फिरनी बनाने की आसान रेसिपी वो भी हिना स्टाइल में, हिना ने घर पर ही सिंपल तरीके से फिरनी बनाई थी, ये रेसिपी बहुत आसान है, आप भी ट्राई कर सकते हैं:

सामग्री (4-5 लोगों के लिए):

½ कप बासमती चावल

1 लीटर फुल क्रीम दूध

½ कप चीनी (स्वाद अनुसार कम-ज्यादा कर सकते हैं)

¼ छोटा चम्मच इलायची पाउडर

मुट्ठी भर कटे हुए ड्राई फ्रूट्स (बादाम, पिस्ता)

थोड़ा केसर (ऑप्शनल)

1-2 चम्मच गुलाब जल (ऑप्शनल)

ऊपर से गार्निश के लिए कटा नारियल या ड्राई फ्रूट्स

बनाने का तरीका:

इसे बनाने के लिए सबसे पहले चावल को अच्छे से धोकर 30 मिनट के लिए भिगो दें

इसके बाद पानी निकालकर चावल को थोड़े दूध या पानी के साथ हल्का दरदरा पीस लें, ध्यान रहे इसे बहुत बारीक नहीं करना है

अब एक मोटे तले के बर्तन में दूध को रखें और उबाल आने दें, आप इसे धीमी आंच पर ही रखना है

अब पिसा हुआ चावल डालकर लगातार चलाते रहें ताकि गांठ न बने

मिक्सचर गाढ़ा होने तक (15-20 मिनट) धीमी आंच पर पकाएं

अब चीनी डालकर और 5 मिनट तक पकाएं

इलायची पाउडर, केसर और गुलाब जल डालें

आंच बंद करें, फिर इसे ठंडा होने दें. छोटे बाउल में डालकर फ्रिज में 2-3 घंटे ठंडा करें

सर्व करने से पहले ऊपर कटे ड्राई फ्रूट्स और नारियल का बुरादा डालें

ये ठंडी-ठंडी फिरनी घर में हर किसी को पसंद आएगी. इतना ही नहीं इससे इफ्तार में मीठा खाने की क्रेविंग भी पूरी हो जाएगी. हिना खान की ये पोस्ट फैंस को बहुत पसंद आई. वो खुद कह रही हैं कि फैमिली को बहुत अच्छा लगा.

