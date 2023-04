Hindi Lifestyle

हिंदू बॉयज नेम लिस्ट: लड़कों के ये 30 नाम चढ़ जाएंगे जुबां पर, हर नाम है एक से बढ़कर एक

Modern Hindu Baby Boy Names: यदि आप अपने बच्चों के लिए कोई प्यारा सा नाम सर्च कर रहे हैं तो यहां दिए गए अर्थ सहित नाम आपके बेहद काम आ सकते हैं...

Which name is best for boy Hindu modern? आज के समय में माता-पिता अपने बच्चे का नाम रखते वक्त काफी सोच विचार करते हैं. वे जल्दबाजी में या किसी की बातों में आकर एक नाम का चुनाव नहीं करते हैं. ऐसे में बता दें कि यहां दिए गए लड़कों के नाम यूनिक होने के साथ-साथ सुन्दर अर्थ वाले हैं. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि लड़कों के कौन-सो नामों का आप चुनाव कर सकते हैं. पढ़ते हैं आगे…

बेबी नेम इन हिंदी

अंकुर – नवजात अंजसा – सरल, ईमानदार अंश – हिस्से अंसल – मज़बूत अक्षरं – भगवान शिव अक्सा – आत्मा, ज्ञान अगिर – सूरज, आग अग्नि – ब्रह्मांड की आग, तत्वों अग्रजा – पहला, बड़े जन्मे अजेय – अजेय अतीक्ष – समझदार अतुल- अप्रतिम अदि – शुरुआत, जेठा अद्विन – कलाकार अनपू – प्रेमी अनला – आग अनसु – एक किरण अनादि – अमर, परमात्मा अनिल – नीला नहीं, उचित अनुजा – छोटे भाई अनुराग – प्यार, स्नेह, भक्ति अनुराज – आकर्षित अनुरूप – सहमत, संगत, उपयुक्त अन्जय – अपराजेय अन्यंगा – स्वच्छ, शुद्ध अपस्यु – कुशल, सक्रिय अभया – डर के बिना अभि – निडर अभिजीत – महान, समझदार, कुल विजय अभिद्यु – दिव्य, उज्ज्वल

