Holi 2021 During Corona Period: दुनिया में कोरोना महामारी फैले लगभग एक साल हो चुका है. ऐसे में एक बार फिर यह महामारी बढ़ रही है. और लगातार इसके मामले सामने आ रहे हैं. इन्हीं सब के बीच भारत में होली का त्योहार आने में कुछ ही दिन बाकी हैं. होली (Holi 2021 During Corona Period) को देखते हुए भारतीय सरकार ने कई निर्देशों के पालन की सलाह दी है. ऐसे में अगर आप भी इस साल दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ होली खेलने का सोच रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना काफी जरूरी है. आइए जानते हैं कैसे आप सुरक्षित होली खेल सकते हैं. Also Read - Kab Hai Holi 2021: इस दिन मनाई जाएगी होली, जानें शुभ मुहूर्त और इससे संबंधित पौराणिक कथा

परिवारजनों के साथ ही खेलें होली- जैसे कि कोरोना संक्रमण एक बार फिर लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है ऐसे में अच्छा रहेगी कि आप घर के सदस्यों के साथ ही होली खेलें. Also Read - Holi 2021: कैसी रहने वाली है आपकी होली, जानें दिल्ली, MP, UP सहित किन राज्यों में लगा प्रतिबंध

शरीर के इन अंगों पर रंग लगाने से बचें- कोरोना के बीच होली खेलते हुए शरीर के कुछ अंग जैसे आंखें, मुंह नाक के पास रंग लगाने से बचें. Also Read - International Flights Updates: अंतराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक 30 अप्रैल तक बढ़ी, DGCA ने जारी किए दिशा निर्देश

रेन डांस या पूल पार्टी- होली के दौरान की जगहों पर रेन डांस और पूल पार्टी का भी आयोजन किया जाता है. कोरोना संक्रमण के बीच इस तरह की पार्टियों में जाने से बचें. साथ ही सूखे रंगों का इस्तेमाल करें.

भीड़ से रहें दूर- भीड़ में कोरोना के फैलने का खतरा काफी ज्यादा होता है. ऐसे में उन जगहों पर होली खेलें जहां बिल्कुल भी भीड़ ना हो.

हाथ मिलाने से करें परहेज– कोरोना हाथ मिलाने और गले मिलाने से भी फैलता है ऐसे में होली के दिन किसी से मिलते समय हाथ और गले ना मिले.

सेनेटाइजर का करें इस्तेमाल- अगर बाहर से लोग आपके साथ होली खेलने आ रहे हैं तो उन्‍हें सेनेटाइजर इस्‍तेमाल करने को दें.