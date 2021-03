Holi 2021 Mawa Malpua Recipe In Hindi: होली वैसे तो रंगों का त्योहार है. लेकिन मीठे के बिना इस त्योहार का मजा अधूरा रहता है. होली आने से पहले ही लोग कई तरह के मीठे पकवान बनाते हैं. जो इस त्योहार के मजे को और भी बढ़ा देते हैं. इस दिन घर आने वाले मेहमानों को लोग मीठा खिलाते हैं और रंग लगाते हैं. ऐसे में होली आने में अब बहुत कम दिन बाकी हैं. इस मौके पर अगर आप भी कुछ मीठा बनाने की सोच रहे हैं तो हम आज आपके लिए मावा मालपुआ (Kaise Banaye Mawa Malpua ) की रेसिपी लेकर आए हैं- आइए देखते हैं रेसिपी Also Read - Holi precautions For Pregnant Ladies: कोरोना काल में होली मनाते समय प्रेगनेंट महिलाएं इन बातों का रखें खास ख्याल, नहीं होगी कोई परेशानी

सामग्री

खोया- 100 ग्राम

मैदा- 150 ग्राम

कच्चा दूध- 100 ग्राम

इलायची- 2 चम्मच

केवडा- 1 चम्मच

चीनी – 1 कटोरी

मावा मालपुआ बनाने की विधि

– सबसे पहले मैदे को छलनी से छान लें. इसके बाद खोया को कद्दूकस कर लें. गैस पर एक बर्तन को गर्म कर लें. कद्दूकस किए हुए मावा को गर्म पैन में डालें और अच्छे से भूनें. इसे लगातार चलाते रहे वरना मावा जल जाएगा. इसमें अब दूध मिलाएं और अच्छे से पकाएं. जब मावा दूध में घुल जाए तो इसे ठंडा होने के लिए रख दें. अब एक दूसरा बर्तन लें और उसमें दूध और मैदा को मिक्स करें. दूध और मैदा के घोल को आधे घंटे तक अलग छोड़ दीजिए. एक कटोरी चीनी पानी में डालकर इसकी चाशनी तैयार कीजिए. चाशनी को तैयार करते वक्त ध्यान रहे कि ये ज्यादा गाढ़ी न हो जाए. चाशनी में इलायची पाउडर और केवड़ा वाटर को मिक्स कीजिए. चाशनी तैयार करने के बाद मालपुआ बनाइए. एक कड़ाही में तेल गर्म करने के लिए रखें. इसके बाद दूध और मैदा के घोल को मावा में डालें. मालपुआ का घोल तैयार है. इसके बाद एक कटोरी की मदद से मालपुआ के आकार का घोल कड़ाही में डालें और डीप फ्राई करते हुए निकालें. इसके बाद इसे चाशनी में डुबाएं.