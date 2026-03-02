Hindi Lifestyle

Holi 2026 How To Make 7 Gujiya At A Time Follow Radhika Maroo This Trick

एक बार में बन जाएंगी 7 गुजिया, बस फॉलो करें राधिका मारू की स्टील के गिलास वाली ये ट्रिक

होली के त्योहार में हम में से कई लोगों के घरों में गुजिया बनाई जाती हैं, हालांकि इन्हें एक एक करके बनाना पड़ता है, जिसे बनाने में काफी टाइम भी लगता है, ऐसे में आज हम आपको एक ट्रिक के बारे में बताएंगे, जिसकी मदद से आप एक बार में 7 गुजिया तैयार कर लेंगी.

होली के त्योहार को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में इसे लेकर अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं. कई घरों में इस त्योहार पर गुजिया बनाई जाती हैं जो खाने में तो काफी टेस्टी होती हैं, लेकिन इन्हें बनाने में काफी मेहनत लगती है. कभी-कभी दिमाग में ख्याल आता है कि क्या कोई ऐसी ट्रिक है जिससे एक बार में कई गुजिया बन जाएं? तो समझ लीजिए अब आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. आज हम आपके लिए लेकर आए हैं. एक ऐसा ट्रिक जिसकी मदद से आप एक बार में 7 गुजिया तैयार कर सकते हैं.

होली का त्योहार आते ही घर में गुजिया बनना शुरू हो जाती हैं, लेकिन एक-एक करके बेलना, भरना, मोड़ना और किनारे चिपकाना ये सब बहुत समय और मेहनत लेता है. ऐसे में कंटेंट क्रिएटर राधिका मारू ने एक बेहद धांसू तरीका निकाला है. उन्होंने इस नुस्खे के बारे में सोशल मीडिया पर बताया है, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. इस ट्रिक को अपनाने से काफी समय बचता है साथ ही साथ मेहनत भी कम लगती है. इस होली 2026 आप भी ये ट्रिक जरूर अपनाएं.

राधिका मारू की गिलास वाली ट्रिक क्या है?

राधिका मारू की इस ट्रिक से आप बिना साचें के गुजिया बना सकते हैं. आप एक लंबी-चौड़ी पूरी बेलकर उसमें स्टफिंग भरते हैं, फिर मोड़कर गिलास (या कोई बड़ा गोल कटोरी/ग्लास) से काटते हैं और बस एक साथ आपकी 7 गुजिया बनकर तैयार हो जाती हैं. ये तरीका बेहद स्मार्ट है.

सामग्री (लगभग 20-25 गुजिया के लिए, लेकिन ट्रिक से 7 एक साथ)

मैदा – 2 कप (या आटा + मैदा मिक्स)

घी – 4-5 बड़े चम्मच

पानी – जरूरत अनुसार (नरम आटा गूंथने के लिए)

नमक – चुटकी भर

स्टफिंग के लिए-

मावा (खोया) – 200-250 ग्राम

चीनी पाउडर – 1/2 कप (या स्वादानुसार)

इलायची पाउडर – 1/2 छोटा चम्मच

काजू, बादाम, किशमिश – बारीक कटे हुए (2-3 बड़े चम्मच)

सूजी (ऑप्शनल) – 2 बड़े चम्मच (भूनकर)

कैसे बनाएं-

सबसे पहले आपको आटा गूंथना है, इसके लिए मैदा में घी डालें और फिर गुनगुने पानी से नरम आटा गूंथ लें. अब इसे आपको 15 से 20 मिनट तक गीले कपड़े से ढककर छोड़ देना है

अब आप मावे को हल्का भून लें, ध्यान रहे कि आपको इसे ज्यादा नहीं, बस हल्का गोल्डन करना है. ठंडा होने पर चीनी, इलायची, ड्राई फ्रूट्स मिलाएं. अच्छे से मिक्स करें

अब आटे की एक बड़ी लोई लें और इसे पतली रोटी की तरह बेल लें, अब इस रोटी पर स्टफिंग को 7 अलग-अलग जगह रख लें. ध्यान रखें कि सभी के पास पर्याप्त जगह को खासकर बीच वाले के पास.

अब रोटी के किनारे को पकड़ें और हल्के से स्टफिंग के ऊपर डालें. एक धारदार गिलास या कटोरी ले लें और इससे स्टफिंग के साथ रोटी को गोल आकार में काट लें. ऐसे में साथ गोले कटकर बाहर आ जाएंगे.

अब गुजिया के किनारे न खुलें इसके लिए हर गुजिया के किनारे को कांटे वाले चम्मच से दबाकर अच्छे से सील कर दें, ताकि तलते समय ये न खुलें.

मध्यम आंच पर सुनहरा होने तक तलें. ठंडा होने पर चाशनी में डुबोएं या पाउडर शुगर छिड़कें

