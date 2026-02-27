Hindi Lifestyle

Holi 2026 How To Make Champaran Meat At Home Know Step By Step Process

होली पर मेहमानों को खिलाना है कुछ स्पेशल तो इस स्टाइल में मनाएं Champaran Mutton, हर कोई पूछेगा रेसिपी

होली के त्योहार को अब ज्यादा समय नहीं बचा है, ऐसे में अगर आप भी इस बार कुछ स्पेशल बनाने का सोच रही हैं तो आज हम आपके लिए चंपारण मटन की शानदार रेसिपी लेकर आए हैं.

HOW TO MAKE CHAMPARAN MEAT AT HOME: होली को रंगों का त्योहार कहा जाता है, इस दिन हर कोई रंगों में सराबोर नजर आता है. लोग दोस्त, यार और घरवालों के साथ रंग खेलते हैं. इसके साथ ही शाम को तैयार होकर अपनों के घर जाते हैं. लोगों को परोसने के लिए तरह-तरह की डिशेज बनाई जाती हैं. ऐसे में अगर आप भी इस बार कुछ अलग और टेस्टी बनाना चाहती हैं तो Champaran Mutton से अच्छा कोई ऑप्शन नहीं हो सकता है. ज्यादा नॉनवेज लवर्स को चंपारण मटन बेहद पसंद होता है. इसका असली स्वाद सरसों के तेल, ढेर सारे प्याज और साबुत मसालों से आता है.

बिहार में इसका खूब क्रेज है. हालांकि बाहर के लोगों को इसे खाने के लिए किसी होटल में जाना पड़ता है, जिसके लिए अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है, लेकिन कैसा हो अगर आप इसे आसानी से घर पर ही बना लें? जी हां आप चंपारण मटन को घर पर सरल तरीके से बना सकती हैं और होली पर मेहमानों को सर्व कर सकती हैं तो चिल जानते हैं घर पर इसे बनाने का आसान तरीका.

सामग्री (4-5 लोगों के लिए)

मटन (हड्डी वाला) – 1 किलो (ताजा और अच्छा वाला लें)

प्याज – 500-700 ग्राम (बहुत बारीक कटा या कद्दूकस किया हुआ)

सरसों का तेल – ¾ से 1 कप (असली स्वाद के लिए सरसों का तेल ही यूज करें, पहले गरम करके ठंडा कर लें)

अदरक-लहसुन का पेस्ट – 2-3 बड़े चम्मच (या 2 इंच अदरक + 12-15 लहसुन की कलियां पीस लें)

हल्दी पाउडर – 1 छोटा चम्मच

कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर – 1-2 बड़े चम्मच

लाल मिर्च पाउडर – 1-1½ बड़े चम्मच –

धनिया पाउडर – 1-2 बड़े चम्मच

नमक

साबुत मसाले

तेज पत्ता – 3-4

बड़ी इलायची – 2-3

हरी इलायची – 4-6

दालचीनी – 1-2 इंच टुकड़ा

लौंग – 4-6

काली मिर्च – 10-12

जावित्री (मेस) – 1 फूल

सूखी लाल मिर्च – 4-5

हरा धनिया – गार्निश के लिए

नींबू का रस – 1-2 चम्मच

इसे बाने के लिए सबसे पहले आपको मटन को अच्छे से धो लें. एक बड़े बर्तन में मटन डालें. इसमें कद्दूकस किया हुआ प्याज, अदरक-लहसुन पेस्ट, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक और आधा कप सरसों का तेल डालकर हाथ से अच्छे से मैश करें. प्याज को इस तरह रगड़ें कि वो अपना पानी छोड़ दे, अब इन सबको 20 से 30 मिनट (या 1-2 घंटे फ्रिज में) मैरिनेट होने दें.

इसके बाद आपको या तो मिट्टी की हांडी या भारी तले वाला बर्तनप्रेशर कुकर) लें. वैसे मिट्टी का बर्तन सबसे बेस्ट रहता है. अब बचा हुआ सरसों का तेल डालें, साथ ही साथ सारे साबुत मसाले (तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी वगैरह) डाल दें. अब आपको इसे मैरिनेट किया हुआ मटन डालना है. मटन डालें और पकाएं. इसमें आपको बीच में लहसुन की गांठे भी डालनी हैं.

इसके बाद इसमें ढक्कन लगा दें और आटे की लोई से चारों तरफ सील कर दें ताकि भाप न निकले. बहुत धीमी आंच पर 1.5-2 घंटे पकाएं. बीच-बीच में चेक करें कि जल न जाए. प्याज पिघलकर ग्रेवी बन जाएगा, मटन नरम हो जाएगा.

अब गैस को बंद कर दें, लेकिन ढक्कन खोले नहीं इसे ऐसी ही रहने दें लगभग 10 मिनट तक, समय पूरा होने के बाद इसे आपको सावधानी के साथ खोलना है ताकी हाथ न जल जाए. अब हरी धनिया डालकर सर्व करें.

