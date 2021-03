Holika Dahan 2021 Wishes In Hindi: होलिका दहन का हिंदू धर्म में काफी महत्व होता है. होलिका दहन होली से एक दि पहले मनाया जाता है. इस साल होलिका दहन 28 मार्च 2021 यानी रविवार के दिन है. इसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है. होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में मनाया जाता है, जिसमें होली के एक दिन पहले यानी पूर्व संध्या को होलिका का सांकेतिक रूप से दहन किया जाता है. इसके बाद ही रंगो से खेलने की शुरुआत हो जाती है. होलिका दहन के दिन लोग कामना करते हैं कि उनके और उनसे जुड़े लोगों के सभी दुख और दर्द जलकर भस्म हो जाएं. ऐसे में इस मौके पर आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को होलिका दहन (Holika Dahan 2021 Wishes In Hindi:) के मैसेज भेज सकते हैं. आइए पढ़ते हैं ये मैसेज- Also Read - Holika Dahan 2021 Wishes: खुशी और नई उमंग के साथ लोगों को दें होलिका दहन की शुभकामनाएं, भेजें ये खास मैसेजेस

Also Read - Holika Dahan 2021 Avoid These Things: होलिका दहन के दिन गलती से भी ना करें ये काम, पूरे साल रहेगी आर्थिक तंगी