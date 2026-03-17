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Home Remedies For Dandruff How To Reduce Dandruff Naturally At Home Know Here

सब कुछ कर लिया है ट्राई, फिर भी नहीं जा रहा है Dandruff? बस एक बार आजमाकर देखें ये नुस्खा, आप भी कहेंगे-'पहले क्यों नहीं पता था'

home remedies for dandruff: लड़का हो या लड़की लगभग हर कोई डैंड्रफ की समस्या से परेशान है, ऐसे में हम तरह-तरह के महंगे शैंपू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट मिलते हैं जीरो, आज हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लाए हैं जो जादू की तरह काम करते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में

Home Remedies for Dandruff: लड़का हो या लड़की कुछ परेशानियां दोनों में बेहद कॉमन हैं, जिनमें से एक है रूसी के साथ सिर में खुजली की समस्या, इसके चलते कई बार हमें शर्मिंदिगी का सामना करना पड़ता है. बालों में हर जगह सफेद-सफेद रूसी गिरना, सिर में खुजली होना और बालों का रूखा होना बहुत परेशान करता है. इससे राहत के लिए हम महंगे शैंपू और दवाइयों का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन ये हर बार काम नहीं करते हैं, ऐसे में अगर आप भी इससे परेशान हैं तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो जादू की तरह काम करते हैं. ये सस्ते होने के साथ-साथ सुरक्षित और सच में काम करते हैं. ये उपाय आपकी रसोई में ही उपलब्ध चीजों से बन जाते हैं तो चलिए जानते हैं इनके बारे में.

1. नारियल तेल + नींबू –

ये नुस्खा बेहद पॉपुलर है. इसे बनाना भी बेहद आसान है, इसके लिए 2 चम्मच नारियल तेल में आधा नींबू का रस मिलाएं. इस मिश्रण को स्कैल्प पर अच्छे से लगाएं और 20 से 30 मिनट के लिए इसे ऐसे ही लगा रहने दें. फिर हल्के शैंपू से धो लें. हफ्ते में 2-3 बार ऐसा करें, इससे बालों को नमी मिलती है और रूसी तेजी से साफ होती है.

2. दही और नींबू का पैक-

ये नुस्खा भी जादू की तरह काम करता है, इसे बनाना भी बेहद आसान है, इसके लिए बस आपको 4 चम्मच दही में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है और स्कैल्प और बालों की जड़ों पर लगा लेना है 30 मिनट तक इसे ऐसे ही लगा रहने दें और समय पूरा होने पर इसे धो लें. बाद धो लें. दरअसल में दही में अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो रूसी पैदा करने वाले फंगस को मारते हैं.

3. एलोवेरा जेल-

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आपने अक्सर सुना होगा कि एलोवेरा स्किन के लिए काफी अच्छा होता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ये Dandruff में भी तेजी से काम करता है? जी हां इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस ताजा एलोवेरा का जेल निकालकर सीधे स्कैल्प पर लगा लेना है. इसे तकरीबन 20-25 मिनट रखें और फिर धो लें. रोज या हफ्ते में 3 बार इस्तेमाल करें.

4. सेब का सिरका (ACV) –

ACV को लोग अक्सर वेट लॉस के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये आपको Dandruff से भी राहत दिला सकता है. इसके लिए 2 चम्मच सेब के सिरके को 1 कप पानी में मिलाएं. शैंपू करने के बाद इस पानी से बालों को धो लें. इसे रोजाना इस्तेमाल करें. इससे रूसी से राहत मिलती है.

5. मेथी दाना पैक-

मेथी दाने भी Dandruff को खत्म करने में आपकी मदद कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस रात भर 2 चम्मच मेथी के दानों को पानी में भिगोएं. सुबह पीसकर पेस्ट बनाएं और स्कैल्प पर लगाएं, इसके बाद 30 मिनट बाद धो लें. मेथी रूसी कम करने और बालों को मजबूत बनाने में बहुत अच्छी है.

6. बेकिंग सोडा-

वैसे तो बेकिंग सोडा का इस्तेमाल खाने में किया जाता है, लेकिन इसे आप रूसी को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं. बेकिंग सोडा को पानी में मिलाकर पेस्ट बना लें और इसे धीरे से सिर की त्वचा पर लगाएं. कुछ मिनट बाद अच्छी तरह धो लें. इसका अधिक उपयोग न करें, क्योंकि इससे सिर की त्वचा रूखी हो सकती है.

7. दही और शहद-

दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं जो बालों को अच्छा रखने में मददगार होते हैं. Dandruff की समस्या होने पर आप दही में शहद को मिलाकर लगा सकते हैं. इससे भी रूसी को कम करने में राहत मिलती है.

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