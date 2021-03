Home Remedies For Earache: कई बार होता है जब अचानक से कान में दर्द होने लगता है. यह काफी आम समस्या है. कान में दर्द (Kan Dard Thik Karne Ke Upay) थोड़ी देर के लिए रहता है. और यह समस्या अक्सर बच्चों को ज्यादा होती है. कई बार कान में दर्द के वजह से सुनने में भी दिक्कत होती है. इससे कान कई बार कान (Kaise Kare Kan Ka Dard Thik) नें पस भी निकलने लगता है. अगर आपको भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है तो आज हम इससे बचने के लिए आपको कुछ घरेलू उपाय बताने जा रहे हैं आइए जानते हैं इसके बारे में- Also Read - Home Remedies To Remove Baby Hair: शिशु के शरीर से बाल हटाने के लिए केमिकल युक्त प्रोडक्ट नहीं, अपनाएं ये आसान घरेलू उपाय

कान का दर्द दूर करने के घरेलू उपाय-

प्याज का रस- प्याज का रस कान का दर्द ठीक करने में काफी फायदेमंद होता है. इसके लिए 1 चम्मच प्याज के रस को हल्का सा गुनगुना करें. इसकी 2 से 3 बूंदे कान में डालें. इससे कान का दर्द ठीक हो सकता है.

तुलसी का रस- तुलसी के रस को कान में डालने से कान के दर्द से छुटकारा मिल सकता है. इसके लिए तुलसी की पत्तियों का रस निकाल कर 1 से 2 बूंदे कान में डालें.

पिपरमेंट– कान में दर्द होने पर पिपरमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं. पिपरमेंट की ताजी पत्तियों के रस को निकाल कर 1-2 बूंद कान में डालें, इससे आपको जल्द आराम मिल सकता है.

लहसुन का तेल- इसके लिए लहसुन की कलियों को किसी भी मीठे तेल में पकाएं. गुनगुना होने के बाद कान में इस तेल की 2 से 3 बूंदे डालें. दर्द से छुटकारा मिल जाएगा.