तेज धूप में जल गई स्किन? एलोवेरा, खीरा नहीं, ये खास चीज दिलाएगी राहत, 5 मिनट में दिखेगा असर

तेज धूप और बढ़ती गर्मी में सनबर्न एक आम समस्या बन गई है. त्वचा में जलन, लालपन और दर्द से राहत पाने के लिए कुछ आसान घरेलू उपाय काफी असरदार साबित हो सकते हैं, जो बिना किसी साइड इफेक्ट के स्किन को ठंडक देते हैं.

Share Share Article Facebook

WhatsApp

X

Email

Telegram

Linkedin https://www.india.com/hindi-news/lifestyle/home-remedies-for-sunburn-aloe-vera-cucumber-and-rose-water-for-instant-skin-relief-8446278/ Copy

तेज धूप की UV किरणें त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाकर सनबर्न का कारण बनती हैं

एलोवेरा जेल त्वचा को ठंडक देकर सूजन और जलन को कम करने में मदद करता है

खीरे का रस त्वचा को हाइड्रेट कर लालपन और जलन में राहत देता है

गुलाब जल स्किन को शांत कर तुरंत ठंडक और आराम प्रदान करता है

आजकल तेज गर्मी और कड़ी धूप लोगों के लिए बड़ी परेशानी बन गई है. दोपहर के समय सूरज की किरणें इतनी तेज होती हैं कि थोड़ी देर बाहर रहने पर भी त्वचा जलने लगती है. कई लोगों की त्वचा लाल हो जाती है और उसमें जलन होने लगती है, इसे ही सनबर्न कहा जाता है. यह समस्या तब होती है जब सूरज की अल्ट्रावायलेट किरणें हमारी त्वचा की ऊपरी परत को नुकसान पहुंचाती हैं. इस समय धूल और प्रदूषण भी त्वचा को और कमजोर कर देते हैं, जिससे शरीर पर इसका असर जल्दी दिखने लगता है. ऐसे में शरीर को ठंडक देने और त्वचा को आराम पहुंचाने वाले घरेलू उपाय काफी मददगार साबित हो सकते हैं.

एलोवेरा-

एलोवेरा को सनबर्न के लिए सबसे आसान और असरदार उपाय माना जाता है. एलोवेरा एक पौधा होता है, जिसमें पॉलीसैकराइड्स, विटामिन ए, सी व ई जैसे एंटीऑक्सीडेंट तत्व पाए जाते हैं. इसके अंदर एक ठंडा और चिपचिपा जेल पाया जाता है, जो त्वचा को तुरंत ठंडक देता है, जब इसे जलन वाली जगह पर लगाया जाता है तो यह उस गर्म हिस्से की गर्मी को धीरे-धीरे कम करता है. इसमें मौजूद प्राकृतिक तत्व त्वचा की सूजन को कम करने में मदद करते हैं.

खीरा-

वहीं, खीरा भी सनबर्न में बेहद काम आता है क्योंकि इसमें लगभग 95 प्रतिशत पानी होता है. यह त्वचा को हाइड्रेट करने का काम करता है, जब त्वचा धूप से जल जाती है तो उसमें नमी की कमी हो जाती है, जिससे जलन और खिंचाव महसूस होता है. अगर खीरे का रस निकालकर लगाया जाए तो यह त्वचा में नमी वापस लाने में मदद करता है. इससे त्वचा को आराम मिलता है और धीरे-धीरे लालपन भी कम होने लगता है.

गुलाब जल

उधर, गुलाब जल भी एक बहुत पुराना और आसान उपाय है. गुलाब जल गुलाब के फूलों से बनाया जाता है और इसके अर्क में एंटी-इंफ्लेमेटरी यानी सूजन कम करने वाले गुण होते हैं. इसके अलावा, गुलाब जल का पीएच स्तर त्वचा के प्राकृतिक पीएच के काफी करीब होता है जिससे यह त्वचा को संतुलित रखने में मदद करता है, जब इसे त्वचा पर लगाया जाता है तो यह तुरंत ठंडक देता है और जलन भी कम करता है. यह त्वचा के नर्व एंडिंग्स को शांत करता है, जिससे दर्द का एहसास भी कम होता है. ( input-आईएएनएस)