Home Remedies to get Rid Of Acidity during Ramzan: रमजान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है. दुनिया भर के मुसलमान इस पूरे महीने रोज़ा रखते है और इबादत करते है. शाम में रोज़ा इफ्तार के बाद बहुत से लोगों में एसिडिटी जैसी शिकायत एक आम बात है. अगर आप भी इस तरह की समस्या का सामना कर रहे है तो इन घरेलू उपायों से आप भी जल्द ही इन समस्या से छुटकारा पा सकतें है. एक्सपर्ट के मुताबिक एसिडिटी (Acidity) होना यह संकेत देता है कि आपका पाचन तंत्र कमजोर हो गया है. एसिडिटी की एक बड़ी वजह लंबे वक्त तक खाली पेट रहना और चाय और कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करना भी है. अगर आप भी इस समस्या से दो चार हो रहें है तो कुछ घरेलू उपायों से इस परेशानी से मुक्ति पा सकतें है. Also Read - Hina Khan Traditional Avatar: पीले सूट में बला की खूबसूरत लगीं हिना खान, कुछ ने कहा ये चाँद है कुछ ने कहा चेहरा तिरा

एसिडिटी से बचने के घरेलू उपाय

अगर आपकों भी इफ्तार के बाद एसिडिटी की समस्या होती है तो आप खाना खाने से पहले एलोवेरा का शरबत ले सकते है. साथ ही थोड़ा सौफ चबा सकतें है जिससे आपकी आहार नलि अच्छी और स्वास्थ्य रहती है. सौंफ पानी से भरे पेट में फूलने से भी राहत पहुंचाता है. सौंफ के साथ छोड़ा अदरक का भी इस्तेमाल कर सकतें. यह पाचन तंत्र को मजबूत करता है. आप एसिडिटी दूर करने के लिए अदरक को उबलते हुए पानी के कप में डालें और 15-20 मिनट बाद पी लें. यह नुस्खा अपके पेट को जलन से आराम देने में मदद करता है. Also Read - Corona Guidelines for Navratri and Ramadan 2021: यूपी, बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक, जानिए इन 6 राज्यों में नवरात्र और रमजान को लेकर क्या हैं नियम?

एसिडिटी में दालचीनी होगी कारगर

अगर आपकों लंबे वक्त से एसिडिटी की समस्या है तो आप थोड़े सजग हो जाओ क्योंकि एसिडिटी कमज़ोर पाचक तंत्र का सूचक हो सकता है. आप एसिडिटी में दालचीनी का भी इस्तेमाल कर सकती है . दालचीनी पेट के पाचन तंत्र को बेहद अच्छा कर देता है और खाने को जल्द से जल्द पचाने में मदद करता है. आपकों बता दें कि दालचीनी के साथ-साथ लौंग और पिसी हुई इलाइची भी एसिडिटी को दूर करने में आपकी मदद कर सकती है. यह उपाय एसिडिटी को खत्म करने के साथ-साथ आपके मुंह की बदबू को भी दूर करता है और दांत को भी मजबूत बनाता है. आप इफ्तार की मेंच पर केले जैसे फलों को भी शामिल कर सकतें है जिससे आपकों एसिडिटी की परेशानी से छुटकारा मिल सकता है. Also Read - Ramadan 2021: चांद के दीदार का इंतजार, जानें कब से शुरू होगा रमजान का पाक महीना