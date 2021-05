Home remedies to get rid of Prickly Heat: मई की महीना शुरू हो चुका है और इसके साथ ही तेज गर्मी भी शरू हो चुकी है. गर्मी में बहुत से लोगों को घमौरियों की समस्या का सामना करना पड़ता है. घमौरियां होने का सबसे बड़ा कारण है ज्यादा पसीना आना है. अगर आपकों भी गर्मी में घमौरियों की समस्या रहती है तो अपकी रसोई में रखी कुछ चीजों से घमौरियों की परेशानी से छुटकारा पा सकते है. आप ओटमील, खीरा और कॉर्नस्टार्च कुछ ऐसी चीजें हैं जो घमौरियों को जड़ से खत्म कर सकती है. यह घमौरियों से होने वाली जलन और खजली को भी दूर करती है. Also Read - आप भी खाते हैं रोजाना स्‍प्राउट? इन चीजों को डालने से बढ़ेगा स्वाद, रहेगी अच्छी सेहत

इन चीजों के इस्तेमाल से आप घमौरियां से छुटकारा मिल जाएगा-

1. चंदन का करें इस्तेमाल

आपकों अगर घमौरियां की परेशानी है तो आप चंदन के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते है. चंदन में मॉइश्चराइजिंग गुण होता है जो अपकी त्वचा को ठंडा रखने में मदद करता है. यह स्कीन पर चकत्तो को रोकने में मदद करता है और खुजली को भी कम करता है.

2. ओटमील का करें इस्तेमाल

सबसे पहले पानी में ओटमील को 15 से 20 मीनट तक रखें. फिर इससे आप नहा लें. नहाने के बाद शरीर को सुखा लें. ओटमील से प्रभावित त्‍वचा पर स्क्रब भी कर सकते हैं जिससे खुजली और जलन को कम हो जाए.

3. एलोवेरा जैल का करें इस्तेमाल

एलोवेरा जैल स्कीन के लिए बहुत अच्छा होता है. इसका नम प्रभाव आपके शरीर को ठंडा रखने में मददगार होगा. इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते है. एलोवेरा जैल लगाने से घमौरियां को खत्म कर देता है. सबसे पहले आप एलोवेरा पत्ती से प्राकृतिक जैल निकालें और स्कीन पर लगा लें. थोड़ी देर बाद ठंडे पानी से इसे साफ कर लें.

4. बेकिंग सोडा का करें इस्तेमाल

बेकिंग सोडा एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय है जो आपको घमौरियों से छुटकारा दिलाने में मदद कर सकता है. यह डेड स्किन सेल्‍स और अन्य गंदगी को हटाने भी मदद करता है. इसके अलावा, इसके सूदिंग और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण घमौरियों से होने वाली खुजली से राहत देता है. सबसे पहले आप आधा कप बेकिंग सोडा पानी में मिलाएं और लैवेंडर एसेंस ऑयल की तीन से चार बूंदें मिलाकर इसे नहाने के पानी में मिला सकते है. लैवेंडर तेल में एंटी-फंगल गुण है जो स्कीन पोर्स को साफ करता है.

5. खीरे का करें इस्तेमाल

खीरे में भारी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे पोषक तत्व होते है. इसमें पानी भी भारी मात्रा में पानी भी होता है जो आपके शरीर को ठंडा करता है. खीरे के कूलिंग और क्‍लींजिंग गुण त्‍वचा को साफ रखते हैं. आप छिलके समेत खीरे को स्लाइस के साथ खाएं या खीरे का रस पीएं और प्रभावित त्‍वचा पर कटा हुआ खीरे रखने से भी आराम मिलता है.