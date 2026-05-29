30 रुपए में बन जाएगा बोतलभर Tomato Sauce,घर पर झटपट ऐसे करें तैयार, नोट करें रेसिपी

how to make tomato sauce at home: आप भी अगर बाजार से Tomato Sauce खरीदते हैं तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Tomato Sauce की खास रेसिपी. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं.

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हमारे देश में लोग टोमैटो सॉस यानी कैचप खाना खूब पसंद करते हैं. खाना अधूरा लगे तो कैचप, समोसा खा रहे हो तो कैचप. हालांकि बाजार का टोमैटो सॉस (केचप) खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसमें पड़ी अतिरिक्त चीनी, प्रिजर्वेटिव्स, कलर और केमिकल्स सेहत के लिहाज से अच्छे नहीं होते हैं. ऐसे में कैसा हो आप अगर इसे घरपर ही बना लें. जी हां रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीज को घर पर बनाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि स्वाद भी कई गुना बेहतर होता है.

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सबसे अच्छी बात ये है कि आप Tomato catchup को झटपट बना सकते हैं, ये खाने में हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी होगा. चलिए Master Chef Pankaj Bhadouria से जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं-

सामग्री: टमाटर — 1 किलो (पके और रसदार)

प्याज — 1 मध्यम (बारीक कटा)

लहसुन — 4-5 कलियां

शहद / गुड़ / ब्राउन शुगर — 2-3 बड़े चम्मच

नमक — 1 छोटा चम्मच

काली मिर्च पाउडर — ½ छोटा चम्मच

दालचीनी- (ऑप्शनल, लेकिन स्वाद बढ़ाता है)

बनाने की आसान विधि: