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30 रुपए में बन जाएगा बोतलभर Tomato Sauce,घर पर झटपट ऐसे करें तैयार, नोट करें रेसिपी

how to make tomato sauce at home: आप भी अगर बाजार से Tomato Sauce खरीदते हैं तो आज ही बंद कर दें, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं Tomato Sauce की खास रेसिपी. आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं.

Written by: Shweta Bajpai Edited by: Shweta Bajpai
Published: May 29, 2026, 3:06 PM IST
30 रुपए में बन जाएगा बोतलभर Tomato Sauce,घर पर झटपट ऐसे करें तैयार, नोट करें रेसिपी

हमारे देश में लोग टोमैटो सॉस यानी कैचप खाना खूब पसंद करते हैं. खाना अधूरा लगे तो कैचप, समोसा खा रहे हो तो कैचप. हालांकि बाजार का टोमैटो सॉस (केचप) खाने में तो स्वादिष्ट लगता है, लेकिन इसमें पड़ी अतिरिक्त चीनी, प्रिजर्वेटिव्स, कलर और केमिकल्स सेहत के लिहाज से अच्छे नहीं होते हैं. ऐसे में कैसा हो आप अगर इसे घरपर ही बना लें. जी हां रोजाना इस्तेमाल करने वाली चीज को घर पर बनाना न सिर्फ स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, बल्कि स्वाद भी कई गुना बेहतर होता है.

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सबसे अच्छी बात ये है कि आप Tomato catchup को झटपट बना सकते हैं, ये खाने में हेल्दी होने के साथ-साथ टेस्टी भी होगा. चलिए Master Chef Pankaj Bhadouria से जानते हैं कि इसे कैसे बनाते हैं-

  • सामग्री: टमाटर — 1 किलो (पके और रसदार)
  • प्याज — 1 मध्यम (बारीक कटा)
  • लहसुन — 4-5 कलियां
  • शहद / गुड़ / ब्राउन शुगर — 2-3 बड़े चम्मच
  • नमक — 1 छोटा चम्मच
  • काली मिर्च पाउडर — ½ छोटा चम्मच
  • दालचीनी- (ऑप्शनल, लेकिन स्वाद बढ़ाता है)

बनाने की आसान विधि:

  • सबसे पहले टमाटर को अच्छे से धो लें और छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लें और कूकर में डाल दें
  • अब हमें एक मसालों की पोटली को तैयार करना है, इसके लिए एक हल्का कपड़ा लें, इसमें लौंग, दालचीनी, तेज पत्ता, चीली फ्लेक्स, प्याज, अदरक, लहसुन और लाल मिर्च डालकर गांठ बांध लें.
  • इस पोटली को भी कूकर में डाल दें और 1/4 कप पानी डालें और नमक डालकर कूकर बंद करके पका लें. 2 सीटी आने के बाद कूकर खोलें और पोटली को अलग निकाल लें, लेकिन इसको फेंके नहीं.
  • अब इन टमाटरों को अच्छे से मैश कर लें और छलनी से छिलकों और बीजों तो अलग कर दें.
  • छानने के बाद टमाटर के रस को फिर से कूकर में डालें और जो पोटली आपने साइड की थी उसे फिर से इसमें दोबारा डाल दें.
  • अब ककूर को खोलकर पकाना है, इस पोटली को प्रेस करते रहिए ताकि मसालों का फ्लेवर अच्छे से मिक्स मिल जाए
  • इसके बाद इसमें आधी कटोरी चीनी और 1/4 कप पानी डाल दें फिर इसे 5-6 मिनट तक पकाएं
  • समय पूरा होने के बाद गैस बंद कर दें और सॉस को ठंडा होने दें. तैयार सॉस को कांच की बोतल में भरकर फ्रिज में स्टोर करें.
  • अगर खटास पसंद करते हैं तो इसमें नींबू ऐड कर सकते हैं
  • मसालों को अपनी पसंद के अनुसार बढ़ाया या घटाया जा सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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