Honey And Clove Health Benefits: आजकल लोगों की लाइफल्टाइल इस कदर खराब हो गई है कि लोग बहुत जलदी बीमार पड़ने लगते हैं. बीमारियों से निपटने के लिए लोग दवाईयां तो खाते हैं लेकिन इससे वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाते. ऐसे में आज हम बात आपके शहद और लौंग (Kaise Kare Honey And Clove Ka Istemal) की बात कर रहे हैं. शहद और लौंग (Honey And Clove) दोनों में खई तरह के औषधीय गुण पाए जाते हैं. आयुर्वेद में भी शहद और लौंग के बारे में बताया गया है. ऐसे में आज हम आपको शहद और लौंग एक साथ खाने के कुछ ऐसे फायदों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसका सेवन आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं. आइए जानते हैं लौंग और शहद के सेवन के फायदों के बारे में- Also Read - Health Tips: आपके शरीर में भी है इस चीज की कमी तो नहीं बन पाएंगी आप कभी 'मां'

पिंपल्स को करें दूर- गर्मियां आते हैं अक्सर लोगों को पिंपल्स की समस्या का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शहद और लौंग का सेवन आपकी मदद कर सकता है. शहद में पेप्टाइड, विटामिन बी, एंटीऑक्सीडेंट और फैटी एसिड होता है. यह स्किन को संक्रमण से बचाता है और पिंपल्स को दूर करता है. इसमें आधा चुटकी लौंग पाउडर मिलाकर पेस्ट बनाएं और मुहासों पर लगाएं. सुबह गुनगुने पानी से धो लें.

स्किन की करे देखभाल- लौंग स्किन के लिए काफी फायदेमंद होता है. इसमें एंटीमाइक्रोबियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं. शहद चेहरे को मॉइश्चराइज करता है. शहद में लौंग का पाउडर और नींबू का रस मिलाएं. इस पेस्ट को अपने चेहरे पर लगाएं और 20 मिनट बाद ठंडे पानी से धो लें.

गले का दर्द करे ठीक- शहद गले के कफ को ठीक करने में मदद करता है. शहद और लौंग का सेवन करने से गले का दर्द ठीक होता है. इसके लिए लौंग की तीन कलियों को तोड़कर इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं और 5 घंटे के लिए छोड़ दें. अब लौंग को हटा दें और शहद को खा लें.

मुंह के छाले होते हैं ठीक- कई बार मुंह में छालों की समस्या हो जाती है. इसके लिए लौंग काफी फायदेमंद होता है. एक चम्मच शहद में आधा चम्मच लौंग का पाउडर मिलाएं. इसे छालों पर लगाएं और कुछ मिनट के लिए छोड़ दें.