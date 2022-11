शहद के ये फायदे नहीं जानते होंगे आप, दिल को स्वस्थ रखने के साथ ही शुगर को भी करता है कंट्रोल

शहद के कई गुणों के बारे में आप जानते होंगे. शहद को हमेशा से ही चीनी का बेहतर और स्वास्थ्यवर्धक विकल्प के तौर पर देखा जाता है. एक हालिया शोध में शहद के कई गुणों पर प्रकाश डाला गया है.

शहद में हैं कई गुण

Honey: अब तक आपने अंग्रेजी कहावत An Apple a day keeps Doctor Away सुनी होगी. लेकिन दिनभर में एक-दो चम्मच शहद का सेवन करके भी डॉक्टर से दूर रहा जा सकता है, यह नहीं सुना होगा. हालांकि, हमारे भारतीय घरों में दादी-नानी और मम्मी हमेशा से शहद के गुणों के बारे में बताते रहे हैं. सर्दी-खांसी हो या किसी तरह की अन्य समस्या, किसी न किसी चीज में शहद मिलाकर खाने से उसका घरेलू उपचार हम भारतीय करते आए हैं. शहद में बहुत से गुण होते हैं, जो हमें स्वस्थ रखने के साथ ही हमारी इम्युनिटी को भी बढ़ाते हैं. अब तो यह रिसर्च में भी साबित हो चुका है.

शहद में होता है 80 फीसद शुगर

शहद में 80 फीसद शुगर की मात्रा होती है. इसके बावजूद अगर आप 1-2 चम्मच शहद का सेवन नियमित तौर पर करते हैं तो आपको कई तरह के स्वास्थ्य लाभ मिल सकते हैं. शहद का सेवन करने के कई स्वास्थ्य लाभ तो ऐसे हैं, जिनके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा और आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे. एक नए शोध के अनुसार शहद का सेवन करके आप न सिर्फ अपने ब्लड शुगर के स्तर को बैलेंस रख सकते हैं, बल्कि कॉलेस्ट्रॉल को भी नियंत्रित रखती है. यह तो आप जानते ही हैं कि यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण कार्डियो मेटाबोलिक हेल्थ इंडिकेटर होते हैं.

ये हैं कार्डियो मेटाबोलिक डिजीज

कार्डियो मेटाबोलिक डिजीज कुछ आम बीमारियों का समूह है. अच्छी बात यह है कि इन बीमारियों को काफी हद तक रोका जा सकता है. इनमें दिल का दौरा, स्ट्रोक, डायबिटीज, इंसुलिन रेजिस्टेंस और नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर जैसी बीमारियां शामिल हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि चाय जैसे अपने दैनिक पेय और खाद्य पदार्थों में मीठे के लिए चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल करने से कई तरह की समस्याएं और चीन के सेवन से जुड़े जोखिम कम हो सकते हैं. इनमें टाइप 2 डायबिटीज, दिल की बीमारियां और नॉन एल्कोहॉलिक फैटी लिवर जैसे रोग शामिल हैं.

गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है रॉ हनी

टोरंटो यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने 1100 से अधिक प्रतिभागियों के साथ 18 ट्रायल किए. इस शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने पाया कि एक ही तरह के फूलों से (Single Floral Source) मिले रॉ हनी के हमारे शरीर पर बहुत ही अच्छे प्रभाव देखने को मिलते हैं. उन्होंने पाया कि इस तरह के शहद का सेवन करने से फास्टिंग शुगर कम करने में मदद मिलती है और यह बैड कोलेस्ट्रॉल को भी कम करने में मददगार होता है. इसके अलावा इस तरह के शहद का सेवन करने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के साथ ही सूजन कम होती है.

कैसे की गई यह स्टडी

इस शोध में भाग लेने वाले प्रतिभागियों ने आमतौर पर स्वस्थ आहार (Healthy Diet) का सेवन किया. इस दौरान उन्होंने दैनिक कैलोरी इंटेक का 10 फीसद या इससे कम चीन से लिया. प्रतिभागियों को 8 हफ्तों तक इस शोध के दौरान औसतन 40 ग्राम या करीब 2 चम्मच शहद का सेवन करने को दिया गया. जिन लोगों ने फाल्स अकासिया या ब्लैक लोकस्ट पेड़ों से मिले रॉ हनी का सेवन किया, उनमें ज्यादातर लाभ जो ऊपर बताया गए हैं, देखने को मिले.

इस तरह से न करें शहद का सेवन

शोध में यह भी पता चला कि 65 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान वाले शहद का सेवन नहीं करना चाहिए या शहद को इतना गर्म करके नहीं खाना चाहिए. शोधकर्ताओं ने बताया कि जब शहद को इतने तापमान तक गर्म किया जाता है तो शहद अपने लगभग सभी स्वास्थ्य लाभों को खो देता है. टोरंटो यूनिवर्सिटी के फैकल्टी ऑफ मेडिसिन में वरिष्ठ शोधकर्ता तौसीफ खान ने कहा कि शहद कई तरह से शुगर, प्रोटीन, ऑर्गेनिक एसिड और अन्य बायो एक्टिव कंपाउंड का जटिल मिश्रण है, जिसके बहुत से स्वास्थ्य लाभ हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि सभी तरह के शुगर आपके लिए अच्छे ही हो यह जरूरी नहीं.

तौसीफ खान ने कहा, हम आपको यह नहीं कह रहे कि अगर आप चीनी से दूर रहते हैं तो आपको शहद का सेवन शुरू कर देना चाहिए. उन्होंने कहा, इ शोध का मुख्य बिंदु यह है कि अगर आप टेबल शुगर, सिरप या किसी अन्य तरह का स्वीटनर इस्तेमाल करते हैं तो आपको उसकी जगह शहद का इस्तेमाल करना चाहिए. ऐसा करने से आपका कार्डियो मेटाबोलिक रिस्क कम हो सकता है.