सोते-सोते अचानक कैसे हो सकती है मौत? जानें क्या है साइलेंट अटैक और इसके खतरे

Sudden Death During Sleep: क्या आपको साइलेंट अटैक के बारें में पता है? इसमें इंसान को पता ही नहीं लगता कि कब उसकी मौत हो जाती है. अगर आप गहरी नींद में सो रहे है, तो आप उठ भी नहीं पाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी.

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साइलेंट हार्ट अटैक को मेडिकल लैंग्वेज में साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है. (pexels)

नींद में अचानक मौत की खबर अक्सर लोगों को हैरान कर देती है. कई बार व्यक्ति रात को बिल्कुल सामान्य तरीके से सोता है, लेकिन सुबह उठ नहीं पाता. इसके पीछे कई गंभीर समस्याएं हो सकती हैं. इनमें सडन कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक, स्लीप एपनिया, स्ट्रोक और कुछ मामलों में मिर्गी जैसी समस्यां भी हो सकती हैं. हार्ट अटैक जब आता है, तो उसके कुछ लक्षण (symptoms)दिखाई देने लगते है, लेकिन साइलेंट अटैक में कोई लक्षण (symptoms) नहीं दिखाई देते. इंसान की कभी भी मौत हो जाती है.

क्या है साइलेंट हार्ट अटैक?

साइलेंट हार्ट अटैक को मेडिकल लैंग्वेज में साइलेंट मायोकार्डियल इंफार्क्शन कहा जाता है. इसमें दिल की मसल्स तक ब्लड फ्लो कम या बंद हो जाता है, लेकिन मरीज को हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण (symtoms), जैसे तेज सीने का दर्द, महसूस नहीं होते. इसकी वजह से इंसान को पता ही नहीं चल पाता कि उसके दिल पर गंभीर असर पड़ रहा है. कभी-कभी हल्का दबाव, बेवजह थकान, पसीना, सांस फूलना या बेचैनी जैसे संकेत दिखाई दे सकते हैं, लेकिन इन्हें लोग अक्सर सामान्य परेशानी समझकर नजरअंदाज कर देते हैं.

सोते समय क्यों बढ़ जाता है खतरा?

अगर किसी व्यक्ति को पहले से दिल की बीमारी, अनियमित धड़कन (Irregular heartbeat) या दूसरी गंभीर समस्या है, तो नींद के दौरान अचानक स्थिति बिगड़ सकती है. गहरी नींद में होने के कारण इंसान लक्षणों (symtoms) को महसूस नहीं कर पाता और मदद के लिए तुरंत कुछ कर भी नहीं पाता.

सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है कारण

सडन कार्डियक अरेस्ट में दिल की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी अचानक डिस्टर्ब हो जाती है और हार्ट इफेक्टिवली ब्लड पंप करना बंद कर देता है. यह हार्ट अटैक से अलग कंडीशन है. कभी-कभी हार्ट अटैक कार्डियक अरेस्ट को ट्रिगर कर सकता है. कोरोनरी आर्टरी डिजीज, कुछ टाइप्स की इर्रेगुलर हार्टबीट और पहले से मौजूद हार्ट डिजीज इसका रिस्क बढ़ा सकती हैं.

स्लीप एपनिया को न करें इग्नोर

ऑब्सट्रक्टिव स्लीप एपनिया (ओएसए) में सोते वक्त बार-बार सांस रुक जाती है और फिर दोबारा शुरू होती है. इससे बॉडी में ऑक्सीजन लेवल अफेक्ट होता है और हार्ट और ब्लड प्रेशर पर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है. तेज खर्राटे, नींद में सांस रुकना, रात में बार-बार घबराकर उठना और दिनभर बहुत ज्यादा नींद आना इसके कुछ साइन्स हो सकते हैं. अगर ये सिम्पटम्स लगातार दिखाई दें, तो डॉक्टर से चेकअप कराना जरूरी है.

डायबिटीज और रात में लो ब्लड शुगर

इंसुलिन लेने वाले कुछ डायबिटीज पेशेंट्स में रात के समय ब्लड शुगर बहुत लो हो सकती है. सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया डेंजरस सिचुएशन क्रिएट कर सकता है. इसलिए मेडिसिन या इंसुलिन की डोज अपनी मर्जी से चेंज करने के बजाय डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करनी चाहिए.

एपिलेप्सी में एसयूडीईपी का रिस्क

एपिलेप्सी से पीड़ित कुछ लोगों में सडन अनएक्सपेक्टेड डेथ इन एपिलेप्सी (एसयूडीईपी) का रिस्क होता है. यह रेयर लेकिन सीरियस कंडीशन है और कई केसेज नींद के दौरान सामने आते हैं. मेडिसिन्स टाइम पर लेना और न्यूरोलॉजिस्ट की एडवाइस के अकॉर्डिंग रेगुलर फॉलो-अप करना बहुत जरूरी है. हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज और ब्लड वेसल्स से जुड़ी दूसरी प्रॉब्लम्स स्ट्रोक का रिस्क बढ़ाती हैं.

किन बातों से बढ़ता है रिस्क?

स्मोकिंग

बहुत ज्यादा शराब पीना

ओबेसिटी

हाई ब्लड प्रेशर

हाई कोलेस्ट्रॉल

डायबिटीज

फिजिकल एक्टिविटी की कमी

इर्रेगुलर स्लीप

पहले से मौजूद हार्ट या लंग डिजीज

इन साइन्स को न करें इग्नोर

अगर किसी को बार-बार चेस्ट प्रेशर या पेन, अचानक सांस फूलना, अनयूजुअल स्वेटिंग, बेहोशी, हार्टबीट इर्रेगुलर फील होना या रात में सांस रुकने जैसी प्रॉब्लम हो रही है, तो इसे नॉर्मल प्रॉब्लम समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए. नींद में अचानक मौत को सिर्फ ‘शांत मौत’ मानना सही नहीं है. इसके पीछे कोई सीरियस और पहले से मौजूद हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती है. टाइम पर चेकअप, डिजीज का प्रॉपर ट्रीटमेंट और डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग लाइफस्टाइल में चेंज करके कई रिस्क को कम किया जा सकता है. इसके लिए आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.