बच्चों को स्मार्ट फोन किस उम्र में दें? कितनी देर के लिए दें? जानें क्या कहती है रिसर्च

यदि आप ये सोच रहे हैं कि बच्चों को पहली बार स्मार्ट फोन किस उम्र में दें और कितनी देर के लिए दें? तो यहां दी गई रिसर्च आपके काम आ सकती है.

अक्सर माता पिता के मन में यह सवाल उठता है कि बच्चों को पहली बार स्मार्ट फोन किस उम्र में दें? कितनी देर के लिए दें? मोबाइल फोन दें भी या ना दें? हालांकि इनमें से किसी भी सवाल का सही सही जवाब कोई डॉक्टर नहीं बता सकता लेकिन अमेरिका की सेपियन्स लैब ने हाल ही में एक स्टडी की है. स्टडी का नाम है Age of first smartphone and mental wellbeing outcome. इस सर्वे में मेंटल हेल्थ कोशेंट Mental health quotient यानी मानसिक स्वास्थ्य को स्कोर देकर लोगों का आंकलन किया गया है. सर्वे के नतीजे बता रहे हैं कि बच्चों को जितनी कम उम्र में स्मार्ट फोन हाथ लग गया, उतनी ही कम उम्र में उसके लिए मानसिक परेशानियां पैदा होती गई. रिसर्च के मुताबिक इस मामले में जितनी देर की जाए उतना भला है.

Trending Now

जानें पूरा सर्वे

ये सर्वे 40 देशों के लोगों पर किया गया. सर्वे 18 से 24 वर्ष के 27 हज़ार 969 लोगों पर किया गया. इस सर्वे में भारत से 4 हज़ार लोग शामिल थे. सर्वे में शामिल 74 प्रतिशत महिलाओं पर किए गए एनालिसिस में वे डिप्रेशन और तनाव की शिकार पाई गई. इन महिलाओं को 6 वर्ष से कम उम्र में ही स्मार्ट फोन मिल गया था. ऐसी महिलाएं जिन्हें 10 वर्ष की उम्र में स्मार्ट फोन मिला था, उनमें से 61% मानसिक परेशानियों की शिकार पाई गई. वहीं 15 साल की उम्र में पहली बार स्मार्टफोन पाने वाली महिलाओं में से 52% को मानसिक बीमारियों का शिकार पाया गया.

जानें पुरुषों के हालात क्या हैं?

6 वर्ष से पहले स्मार्टफोन से मिल चुके 42% पुरुष तनाव के मारे थे. 18 वर्ष की उम्र में पहली बार स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वाले 36% पुरुषों को मानसिक परेशानियों से जूझना पड़ा था.

कौन-सी मानसिक समस्याएं?

अधिक गुस्सा करना

मन में मरने का ख्याल आना

अकेला महसूस करना

Mcafee का सर्वे

हाल ही में भारत में Mcafee ने एक सर्वे किया था, जिसमें पाया गया कि भारत में 10 से 14 वर्ष के 83% बच्चे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं. 15 साल से जयादा उम्र के 88% बच्चे स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं. जबकि इंटरनेशनल औसत की बात करें तो वो 76% है. भारत में 48% बच्चे अपनी मोबाइल चैट्स या यूज़ प्राइवेट रखते हैं यानी वो अपने माता पिता से भी स्मार्टफोन की स्क्रीन छिपाते हैं जबकि विश्व का औसत इस मामले में 37% है.

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि भारत में केवल 47% अभिभावक बच्चों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल से परेशान नज़र आए हैं.

स्मार्टफोन से कैसी परेशानी?

मार्च 2022 में इलेक्ट्रानिक्स मंत्रालय ने संसद में रखे गए आंकड़ों में बताया कि भारत में 24% बच्चे सोने से पहले स्मार्टफोन चेक करते हैं और 37% बच्चे एकाग्रता यानी फोकस करने की क्षमता से जूझ रहे हैं.

2015 में किए गए एम्स के आंकलन में 10 प्रतिशत स्कूली बच्चों में (Myopia) मायोपिया की बीमारी देखी गई थी लेकिन 2050 तक भारत के लगभग आधे तकरीबन 40 प्रतिशत बच्चे मायोपिया की बीमारी के शिकार हो चुके होगे. इसका सीधा संबंध मोबाइल फोन की स्क्रीनलाइट से पाया गया है.

क्लोजिंग पीटीसी – पूजा मक्कड़ – ज़ी मीडिया

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें लाइफस्टाइल की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

RECOMMENDED STORIES