51 साल में भी कैसे इतने फिट हैं ऋतिक रोशन? कलरफुल प्लेट है पोर्शन कंट्रोल की मास्टरक्लास! जानें खाने में क्या खाते हैं एक्टर

ऋतिक रोशन की फिटनेस का हर कोई दीवाना है. हालांकि अक्सर उनके फैंस इस बात को जानने को उत्सुक रहते हैं कि आखिर एक्टर ऐसा क्या खाते हैं जो वो इतने जवां दिखते हैं, तो चलिए जानते हैं

Published: January 7, 2026 3:00 PM IST
Hrithik Roshan Diet Plan : ऋतिक रोशन को भला कौन नहीं जानता है, आज भले ही ग्रीक गॉड ऋतिक रोशन 51 साल के हो गए हों, लेकिन वो आज भी फिटनेस के मामले में 21 साल के एक्टर को टक्कर देते हैं. ऋतिक रोशन फिटनेस का परफेक्ट उदाहरण हैं.

हालांकि हर कोई ये जानने की कोशिश करता है कि एक्टर ऐसा क्या करते हैं कि वो इस एज में भी इतने फिट हैं. हम में से लगभग हर किसी को यहीं लगता है कि वो क्रैश डाइट या सख्त डाइट का पालन करते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, वो साधारण, माइंडफुल ईटिंग अप्रोच फॉलो करते हैं, जो एनर्जी देती है साथ ही साथ लीन मसल्स सपोर्ट करती है और क्रेविंग्स को कंट्रोल में रखती है, हाल ही में उन्होंने अपनी एक मील की तस्वीर शेयर की, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है. इस तस्वीर में रंग-बिरंगी सब्जियां दिखाई दे रही हैं.

ऋतिक की प्लेट में रंग-बिरंगी सब्जियां, लीन प्रोटीन और हेल्दी ग्रेन्स थे, लेकिन हर पोर्शन बैलेंस था और यहीं उनकी फिटनेस का राज है. भरपेट महसूस करने के लिए बड़ी क्वांटिटी की जरूरत नहीं. बड़ी दिखने वाली प्लेट दिमाग को संतुष्टि का सिग्नल देती है, भले कैलोरी कम हों. न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स की मानें तो इसे वॉल्यूम ईटिंग कहते हैं. फाइबर और पानी वाले फूड्स (जैसे सब्जियां, सलाद) से प्लेट भरें, ताकि कम कैलोरी में भी पेट भरा लगे.

ऋतिक रोजाना अपने मील्स कैसे स्ट्रक्चर करते हैं?

एक्टर के पर्सनल शेफ शुभम विश्वकर्मा ने एक न्यूज चैनेल को दिए गए इंटरव्यू में बताया कि एक्टर हर 2.5 से 3 घंटे में कुछ न कुछ खाते हैं.

बैलेंस्ड मैक्रोन्यूट्रिएंट्स: एक्टर हर मील में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, फाइबर और कार्ब्स का ध्यान रखते हैं

डिनर रात 9 बजे तक: एक्टर रोजाना 9 बजे से पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद ओवरनाइट फास्टिंग करते हैं, जिससे उनकी बॉडी को रेस्ट मिलता है. ये लाइफस्टाइल रिदम मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखती है और मसल रिकवरी को सपोर्ट करती है.

ऋतिक की प्लेट में असल में क्या होता है?

  • प्रोटीन सोर्स: एक्टर की डाइट में अंडे, चिकन, व्हाइट फिश जरूर होते हैं
  • हाई-फाइबर स्टेपल्स: दालें, राजमा, क्विनोआ, ओट्स और ढेर सारी सब्जियां
  • हेल्दी फैट्स: नट्स, सीड्स और ग्रीक योगर्ट
  • चीट मील्स विद ट्विस्ट: BBQ चिकन, नो-कार्ब बर्गर या ज्वार का पिज्जा

