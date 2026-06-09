Explainer: 41 की उम्र में भी कैसे इतने फिट हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो? खुल गया राज, जानें लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में क्या खाते हैं

Cristiano Ronaldo Secret Diet Plan: 41 साल की उम्र में भी क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने खुद को काफी ज्यादा फिट रखा हुआ है. आज आपको उनकी सीक्रेट डाइट प्लान के बारे में बताते हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में वो क्या-क्या खाते हैं?

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(pic credit- AI)

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिटनेस का सबसे बड़ा राज उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल और संतुलित डाइट है.

रोनाल्डो जंक फूड, शुगर वाली ड्रिंक्स और प्रोसेस्ड फूड को खाने से हमेशा बचते हैं.

उनको लेट नाइट खाना और सोना पसंद नहीं है, ये उनकी हेल्थ पर बुरा असर डालता है.

रोनाल्डो खूब खाना पसंद है, ऐसी चीजें शामिल करते हैं, जिसमें प्रोटीन और हेल्दी कार्ब्स हो.

Cristiano Ronaldo Secret Diet Plan: फुटबॉल की दुनिया के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो किसी न किसी वजह से चर्चा में हमेशा से रहे हैं. 41 साल की उम्र में भी मैदान में अपनी फिटनेस, फुर्ती और शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं. रोनाल्डो आज भी मैदान पर कई युवा खिलाड़ियों को कड़ी टक्कर देते नजर आते हैं. उनके आगे अच्छे-अच्छे तक नहीं टिक पाते हैं. आपको बता दें उनकी इस जबरदस्त फिटनेस के पीछे सिर्फ कड़ी ट्रेनिंग ही नहीं बल्कि खास डाइट और एक हेल्दी लाइफस्टाइल भी है. यही नहीं रोनाल्डो ने कई सारे इंटरव्यू में भी बताया है कि फिट रहने के लिए हमेशा हेल्दी डाइट जरूरी होती है. अगर आप गलत खान-पान को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, तो इसका बुरा असर आपकी हेल्थ पर तो पड़ता ही है बल्कि कम एज में आप बुढे़ भी नजर आने लगते हैं. रोनाल्डो का ये भी मानना है कि सही डाइट, पर्याप्त नींद और नियमित एक्सरसाइज से आप उम्र भर खुद को एकदम फिट रख सकते हैं. खिलाड़ियों को तो अपनी डाइट का खास ध्यान रखना ही चाहिए.

आज भी कई सारे लोग उनकी फिटनेस के पीछे का राज जानना चाहते हैं कि आखिर 41 साल की उम्र में वो ऐसा क्या खाते हैं, जिससे वो अभी तक भी हमेशा फिट और एक्टिव नजर आते हैं. डाइट प्लान का राज उनके पूर्व शेफ जियोर्जियो बैरोन ने कवर्स के साथ एक इंटरव्यू में शेयर किया है. आइए आपको बताते हैं. लंच, ब्रेकफास्ट और डिनर में ऐसा क्या खाते हैं और किन-किन चीजों को शामिल करते हैं, जिस वजह से उनकी बॉडी इतनी मजबूत है. आइए आप भी जान लीजिए.

क्या है रोनाल्डो की डाइट का सीक्रेट?

पूर्व शेफ जियोर्जियो बैरोन ने कवर्स के साथ एक इंटरव्यू में बताया है कि फुटबॉलर रोनाल्डो काफी ज्यादा अनुशासन में रहने वाले इंसान हैं और उनकी डाइट भी उनकी तरह सिंपल और हेल्दी है. ऐसा नहीं कि की ज्यादा ही डाइट करते हैं, लेकिन अपनी मील को वो इस तरह से रखते हैं कि उनकी बॉडी भी फिट रहे और पेट भी भरा रहे. बैरोन ने आगे बताया है कि उनकी मील में किसी भी तरह की पैकेटबंद चीजें नहीं होती हैं. इसके बजाय वो हरी-ताजी सब्जियों को खाना काफी ज्यादा पसंद करते हैं. उनकी डेली खाने की चीजों में एवोकाडो, अंडे, ताजी सब्जियां, चिकन और मछली जैसे कम वसा वाले प्रोटीन युक्त चीजें शामिल होती हैं. सफेद चावल को खाने के बजाय वो काले या लाल चावल को खाना पसंद करते हैं. जैतून का तेल, नींबू और हल्के मसाले के साथ उनको चीजें खाना बेहद ही पसंद है. उनको खाने में कम से कम मसाले पसंद हैं. घर के बने खाने का ही वो चुनाव करते हैं.

चीनी को रखते हैं दूर

बैरोन ने बताया, रोनाल्डो कॉफी या किसी भी पीने वाली चीजों में चीनी का सेवन पूरी तरह से नहीं करते हैं. क्योकि चीनी हमारे शरीर के लिए जहर है और वो अपनी हेल्थ के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ करना पसंद नहीं करते हैं. वो चीनी को अपने घर में तक नहीं रखते हैं.

बाहर के खाने से रहते हैं कोसों दूर

उनकी दिनचर्या में किसी भी तरह का जंक फूड, ठंडी पीने की चीजें, पास्ता और ब्रेड, आटे से बनी किसी भी तरह की चीजें शामिल नहीं होती हैं. इसके साथ ही वो देर रात खाना भी नहीं खाते हैं उनको लंच, डिनर टाइम से करना पसंद है. खाने में वो कभी भी ऐसी चीजों को खाने से बचते थे, जिनसे उनकी नींद और आराम में किसी भी तरह की बाधा आए. रोनाल्डो के लिए, पोषण बेहद ही जरूरी है.

क्या रोनाल्डो को कम खाना पसंद है?

बैरोन ने बताया, कि वह बहुत खाते हैं क्योंकि वह काफी ज्यादा व्यायाम और अभ्यास करते हैं. और प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा गिनने को लेकर वे ज्यादा चिंता में भी नहीं रहते हैं. बस अपनी डाइट में हमेशा हेल्दी चीजों को खाते हैं.

देर रात सोना नहीं है पसंद

बैरोन ने उनकी नींद को लेकर भी खुलासा किया है, उन्होने बताया है कि उनको समय से सोना पसंद है. वह देर रात तक ध्यान भटकाने वाली चीजों से भी कोसों दूर खुद को रखते हैं. वो एक बेहतर नींद के लिए अनुशासन को फॉलो हमेशा से करते हैं. बैरोन का कहना है कि रोनाल्डो किसी भी तरह की मुश्किल दिनचर्या का पालन नहीं करते हैं. उन्होंने कहा- वह आम लोगों की तरह सामान्य चीजें खाते हैं और रहना पसंद करते हैं. अंत में वो बताते हैं कि कोई चीटिंग डे नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, कोई समझौता नहीं केवल हेल्दी डाइट से ही आप खुद को फिट रख सकते हैं.

डाइट के साथ वर्कआउट पर भी जोर

आपको बता दें रोनाल्डो डाइट के साथ वर्कआउट पर भी काफी ज्यादा जोर देते हैं. रोजाना कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फुटबॉल प्रैक्टिस करते ही हैं. 41 साल की उम्र में भी उनकी फिटनेस देख लोग तारीफें करते नहीं थकते हैं.

Q1.ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं रोनाल्डो?

ब्रेकफास्ट में रोनाल्डो को लो-फैट चीज, अंडे, एवोकाडो जैसी चीजों को खाना बेहद ही पसंद है.

Q2. लंच में उनकी थाली में क्या-क्या रहता है.

उनके लंच की बात करें तो वो प्रोटीन से भरपूर चीजों को शामिल करते हैं जैसे- ग्रिल्ड चिकन, हरी सब्जियां, लाल या ब्राउन राइस, सलाद, मछली ये चीजें खाते हैं.

Q3. डिनर में क्या खाते हैं रोनाल्डो?

डिनर में भी हेल्दी चीजों को खाना बेहद ही पसंद करते हैं. फिश, चिकन या सीफूड, सब्जियां खाते हैं. उनको देर रात खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है.

Q4. क्रिस्टियानो रोनाल्डो इतने फिट कैसे रहते हैं?

क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फिटनेस का राज संतुलित डाइट, नियमित वर्कआउट, पर्याप्त नींद और अनुशासित लाइफस्टाइल है.

Q5. क्या नींद भी रोनाल्डो की फिटनेस का राज है?

इस सावल का जवाब है हां, नींद उनकी फिटनेस का सबसे अहम हिस्सा है.