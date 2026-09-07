उबले हुए अंडे कितने दिन तक रहते हैं खाने लायक? जान लें सही तरीका और समय

How to Store Boiled Eggs: कई लोग टाइम बचाने के लिए पहले ही ज्यादा अंडे उबालकर रख देते हैं और बाद में कई दिनों तक खाते हैं. ऐसे में ये जानना बहुत जरूरी है कि अंडों को कब तक स्टोर करके रखा जा सकता है और कैसे रखा जा सकता है. नहीं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं.

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उबला हुआ अंडा खाने से पहले उसकी स्थिति जरूर जांच लें. अगर अंडे से सामान्य से अलग तेज या खराब गंध आ रही है, तो उसे खाने की गलती न करें.

भागदौड़ भरी जिंदगी में डेली बहुत से काम होते हैं, जिसकी वजह से सुबह-सुबह जल्दी नाश्ता तैयार करने का टाइम नहीं मिल पाता है. ऐसे में लोग एक बार में ही बहुत से अंडे उबालकर रख देते हैं और उन्हें कई दिनों तक खाते हैं. अंडे में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है और यह बाजार में आसानी से मिल भी जाता है. बहुत से लोग इसे अपनी डेली डाइट में भी शामिल करते हैं, लेकिन कई बार यह सवाल आता है कि स्टोर किए हुए अंडों को कब तक खाया जा सकता है? क्या इनके गुण कम तो नहीं हो जाते हैं? क्या ये सेहत के लिए नुकसानदायक तो नहीं हो जाते? क्योंकि अगर उबले हुए अंडों को सही तरीके से स्टोर न किया जाए, तो ये खराब भी हो सकते हैं और इन्हें खाने से आप बीमार भी पड़ सकते हैं. इसलिए यह जानना जरूरी है कि अंडों को कब तक स्टोर करके रखा जा सकता है और फ्रिज में स्टोर करने की सही ट्रिक भी पता होनी चाहिए. इसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको उबले हुए अंडों को स्टोर करना भी सिखाएंगे, साथ ही यह भी बताएंगे कि आप इन्हें कितने दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं.

कितने दिनों तक सुरक्षित रहते हैं उबले अंडे?

अगर आप अंडे को सही तरीके से स्टोर करते हैं, तो ये फ्रिज में करीब 7 दिन तक फ्रेश और सुरक्षित रहते हैं और इनका टेस्ट भी नहीं बदलता. अगर आप अंडों को ज्यादा नरम बॉयल करते हैं या फिर हाफ बॉयल करते हैं, तो इन्हें ज्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रखा जा सकता. क्योंकि ये जल्दी खराब हो जाते हैं. अंडे को उबालने के बाद और छिलका हटाने के बाद 2 से 3 घंटे के बीच में ही खा लेना चाहिए. नहीं तो इसे फ्रिज में रख देना चाहिए. इससे अंडा फ्रेश रहता है, लेकिन ज्यादा समय तक स्टोर किए हुए अंडे नहीं खाने चाहिए. जितनी जल्दी हो सके, आप इन्हें खा लें.

अंडे उबालने के बाद कब फ्रिज में रखें?

उबले अंडों को लंबे समय तक कमरे के तापमान पर रखना ठीक नहीं है. अंडे उबलने के बाद उन्हें ठंडा करने के लिए ठंडे पानी में डाल सकते हैं. इसके बाद उन्हें ज्यादा देर बाहर रखने के बजाय फ्रिज में रख दें. आम तौर पर पके हुए अंडों को कमरे के तापमान पर 2 घंटे से ज्यादा नहीं रखना चाहिए. अगर मौसम बहुत गर्म है और तापमान करीब 32 डिग्री सेल्सियस या उससे ज्यादा है, तो यह समय करीब 1 घंटे तक ही रखना बेहतर है. फ्रिज का तापमान 4 डिग्री सेल्सियस या इससे कम रखना चाहिए, ताकि बैक्टीरिया के बढ़ने का खतरा कम रहे.

छिलके के साथ रखना ज्यादा बेहतर

अगर आपने अंडे पहले से उबालकर रखे हैं, तो उन्हें छिलके सहित स्टोर करना बेहतर है. छिलका अंडे को बाहरी गंदगी और फ्रिज में मौजूद दूसरी चीजों की गंध के सीधे संपर्क से बचाने में मदद करता है. अगर अंडे का छिलका पहले ही उतार चुके हैं, तो उन्हें साफ और ढक्कन वाले कंटेनर में रखकर फ्रिज में स्टोर करें. छिलका उतारे हुए अंडों को ज्यादा दिनों तक रखने के बजाय जल्दी यूज करना बेहतर रहता है. कई घरों में फ्रिज के दरवाजे पर बनी ट्रे में अंडे रख दिए जाते हैं, लेकिन उबले अंडों के लिए फ्रिज का अंदर वाला हिस्सा ज्यादा बेहतर है. फ्रिज का दरवाजा बार-बार खुलने और बंद होने के कारण वहां का तापमान लगातार बदलता रहता है.

कैसे पता करें कि अंडा खराब हो चुका है?

उबला हुआ अंडा खाने से पहले उसकी स्थिति जरूर जांच लें. अगर अंडे से सामान्य से अलग तेज या खराब गंध आ रही है, तो उसे खाने की गलती न करें. इसी तरह अगर अंडे का छिलका या अंदर का हिस्सा असामान्य रूप से चिपचिपा महसूस हो, तो उसे फेंक देना ही बेहतर है. अंडे की जर्दी के आसपास हल्का हरा या ग्रे रंग का घेरा दिखने पर घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसा आमतौर पर अंडे को जरूरत से ज्यादा उबालने की वजह से हो सकता है और यह अपने आप में अंडे के खराब होने का संकेत नहीं है.