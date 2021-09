How Long You Can Keep Boiled Egg: अंडे हमारी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है. डॉक्टर भी रोजाना एक अंडा खाने की सलाह देते हैं. अंडे में कई तरह के पोषक तत्व पाए जाते हैं. इसमें कैल्शियम और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में होता अंडा बनाना काफी आसान होता है. इसे आप उबालकर भी खा सकते हैं. कई लोग अंडे को उबालकर रख देते हैं और बाद में उसका सेवन करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं. कि अंडों को उबालने के कितनी देर के अंदर खा लेना चाहिए. आइए जानते हैं इसके बारे में-Also Read - Kaam Ki Baat: बच्चों के भविष्य के लिए मुसीबत न बन जाए ऑनलाइन गेमिंग की लत, जानें क्या करें-क्या नहीं

कब तक खाया जा सकता है अंडा?

अंडे को फ्रिज में रखने के बाद कुछ चीजों की वजह से यह खराब हो सकते हैं. ऐसे में अगर अंडे को सही तरह से स्टोर किया गया हो तो यह 7 दिन तक खाने योग्य रहता है.

क्या उबले अंडे को छीलकर रख सकते हैं?

अगर आप उबले हुए अंडे का सेवन तुरंत नहीं करना चाहते तो आप इसका छिलका ना उतारें. जब आपको अंडा खाना हो तभी इसके छिलके को उतारें और तुरंत खा लें. इससे यह बैक्टीरिया के संपर्क में नहीं आएगा. अगर अंडा उबालते समय फट गया है तो इसे तुरंत खा लें. इसे गलती से भी फ्रिज में ना रखें.