फ्रिज में कितने दिन तक स्टोर करके रखनी चाहिए दही? अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी ये बात

How To Store Curd: फ्रिज में कितने दिन तक स्टोर करके रखनी चाहिए दही? आज आपको बताते हैं, जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं.

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How To Store Curd: दही खाना अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता है. किसी भी खाने के स्वाद को बढ़ाने के लिए ये काफी ज्यादा मददगार भी होता है. कभी इसे खाने के साथ परोसा जाता है तो कभी रायता, कढ़ी, लस्सी या किसी दूसरी रेसिपी में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इससे आप कई तरह-तरह के पकवानों को भी बना सकते हैं. इसकी रेसिपी घर पर खाना लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आती है. यही वजह है कि बहुत से लोग एक साथ ज्यादा मात्रा में दही खरीदकर फ्रिज में रख देते हैं. फ्रिज में रखने के बाद भी दही हमेशा सुरक्षित नहीं रहती? दही को कितने दिनों तक फ्रिज में स्टोर करना चाहिए और कब इसे खाना खतरनाक हो सकता है. आज आपको बताते हैं दही को फ्रिज में कितने दिन तक स्टोर करके रखनी चाहिए? अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

फ्रिज में कितने दिन तक स्टोर करके रखनी चाहिए दही?

फ्रिज में आप घर का जमाया हुआ ताजा दही फ्रिज में 2 से 3 दिन तक रख सकते हैं और इसको आप खा भी सकते हैं. ज्यादा दिन रखने पर यह बहुत खट्टा हो जाता है और खाने लायक नहीं होता है और फिर काफी ज्यादा दिक्कतों का भी सामना आपको करना पड़ सकता है. पेट से जुड़ी दिक्कतें भी हो सकती है.

दही खाने के फायदे

अगर आप रोजाना 1 कटोरी दही को अपनी डाइट में शामिल करते हैं, तो आपको गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए आप इसका सेवन कर सकते हैं और साथ ही साथ इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको आप रोजाना खा सकते हैं. हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए भी ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. बढ़ते वजन को कम करने के लिए भी आपको रोजाना दही का सेवन करना ही चाहिए. इसको आपको रोजाना खाना चाहिए. डाइट में इसको शामिल आपको जरूर करना चाहिए.. हेल्थ के लिए ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.