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लंच और डिनर करने के बाद कितने मिनट की वॉक करनी चाहिए? पाचन के लिए है सबसे बेस्ट

After Dinner And Lunch Walk: लंच और डिनर करने के बाद वॉक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. आपको बताते हैं कितने मिनट की वॉक करनी चाहिए?

Written by: Ritika
Published: September 8, 2026, 12:48 PM IST
लंच और डिनर करने के बाद कितने मिनट की वॉक करनी चाहिए? पाचन के लिए है सबसे बेस्ट

After Dinner And Lunch Walk: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी के चलते लोग अपनी हेल्थ का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रख पाते हैं, लोगों को काफी सारी दिक्कतों का भी फिर सामना करना पड़ता है. सबसे ज्यादा हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें आती हैं. खाना खाने के बाद तुरंत अपने काम में लग जाते हैं या फिर मोबाइल और टीवी देखने बैठ जाते हैं, लेकिन लंच और डिनर करने के बाद आपको तुरंत लेटने से बचना चाहिए. अगर आप वॉक नहीं करते हैं, तो इससे आपका पाचन तो खराब होगा ही बल्कि और भी दिक्कतें शुरू हो सकती है. खाना खाने के बाद कुछ देर की हल्की वॉक आपकी सेहत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, इसलिए आपको कुछ मिनट की वॉक तो करनी ही चाहिए तभी आपको फायदा हो सकता है. पाचन प्रक्रिया को सपोर्ट करने के साथ-साथ ब्लड शुगर को मैनेज करने में भी मदद करता है. आइए आज आपको बताते हैं कि लंच और डिनर करने के बाद कितने मिनट तक वॉक करनी चाहिए?

लंच के बाद कितनी देर वॉक करनी चाहिए?

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खाना खाने के बाद वॉक करनी काफी ज्यादा जरूरी होती है. लंच करने के बाद आपको 10 से 15 मिनट की हल्की वॉक करनी ही चाहिए, ये हेल्थ के लिए बेस्ट मानी जाती है. घर, ऑफिस कॉरिडोर या आसपास आप टहल सकते हैं. कोशिश तो आपको करके देखनी ही चाहिए.

डिनर के बाद कितनी देर वॉक करनी चाहिए?

डिनर के बाद भी वॉक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है. रात के खाने के बाद बहुत ज्यादा तेज चलने या अधिक वर्कआउट के बजाय आपको हल्की वॉक जरूर करनी चाहिए. ऐसा करने से आपके पाचन में सुधार होता है और साथ ही साथ हेल्थ को हमेशा के लिए फिट रखने के लिए ये जरूरी होता है. डिनर के बाद वॉक को रिलैक्सिंग और हल्का रखना बेहतर साबित होता है. आपको रोजाना करना ही चाहिए. क्योकि ऐसा करने से आपका शरीर एकदम बेस्ट रहता है और बीमारियों से भी आपको छुटकारा पाना चाहते हैं. वॉक करना काफी ज्यादा जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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