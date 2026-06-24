रोज सुबह कितने सेकंड तक बर्फीले पानी में डुबोएं चेहरा? फिर देखें कैसे बिना मेकअप भी ग्लोइंग लगेगी स्किन

How Many Seconds Dip Your Face In Ice Cold Water: अगर आप भी रोजाना ठंडे पानी के बाउल में डुबोकर रखते हैं चेहरा, तो गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएं और आपको बताते हैं कितने सेकंड तक बर्फीले पानी में डुबोएं चेहरा?

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(Pic credit-AI)

How Many Seconds Dip Your Face In Ice Cold Water: आजकल हर कोई बिना मेकअप के भी साफ, चमकदार और हेल्दी स्किन को पाना चाहता है, लेकिन बदलती लाइफस्टाइल और गलत खान-पान का सीधा असर चेहरे पर काफी ज्यादा पड़ता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन काफी ज्यादा बेजान नजर आती है. लोग महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स, फेस सीरम और स्किन ट्रीटमेंट्स का सहारा लेते हैं, लेकिन इससे भी चेहरे पर कुछ खास असर नजर नहीं आते हैं और चेहरा खराब होता चला जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक बेहद आसान और सस्ता तरीका भी है, जिससे आप अपनी स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग बना सकते हैं. अगर आप भी नहीं जानते हैं, तो आपको बता दें आइस फेस वॉटर इसका इस्तेमाल करके चेहरे को खिला-खिला रख सकते हैं. आइए जान लीजिए कितने सेकंड तक आपको चेहरे को डुबोएं रखना है?

सुबह कितने सेकंड तक बर्फीले पानी में डुबोएं चेहरा?

अगर आप भी अपनी स्किन को काफी ज्यादा ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आइस वॉटर से अपनी स्किन को ग्लोइंग बना सकते हैं. स्किन एक्सपर्ट्स बतात हैं कि चेहरे को बर्फीले पानी में 10 से 15 सेकंड तक डुबोना ठीक माना जाता है. 5 सेकंड से शुरू कर सकते हैं और धीरे-धीरे समय बढ़ा सकते हैं, लेकिन देर तक चेहरा बर्फीले पानी में रखने से त्वचा को नुकसान भी पहुंच सकता है इसलिए आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है. इसके बाद चेहरे को हल्के तौलिए से सुखाएं और मॉइस्चराइजर चेहरे को करना बिल्कुल भी न भूले.

बर्फीले पानी में चेहरा डुबोने के फायदे

अगर आप अपनी स्किन को ग्लोइंग बनाना चाहते हैं और समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे आप कर सकते हैं. चेहरे को बर्फीले पानी में 10 से 15 सेकंड तक डुबोना बेहतर होता है. ऐसा अगर आप रोजाना करते हैं, तो पफीनेस को कम करने में मदद कर सकता है और यही नहीं इससे चेहरा ज्यादा फ्रेश और एक्टिव भी नजर आता है. स्किन को मिलता है इंस्टेंट फ्रेश लुक, पोर्स कम करने में मददगार होता है, ब्लड सर्कुलेशन की वजह से त्वचा में ताजगी और हल्का नेचुरल ग्लो भी नजर आने लगता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई भी स्किन से जुड़ी समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले स्किन विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें. हर इंसान की स्किन अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.