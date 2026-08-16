कढ़ाई में बचे तेल को कितनी बार करें यूज? जानें कब बनता है सेहत के लिए खतरा

Reused Oil Side Effects: खाना बनाते समय कुछ तेल बच ही जाता है. ऐसे में बड़ा सवाल यह होता है कि इस तेल को हम कब तक यूज़ कर सकते हैं और कब यह हमारी सेहत के लिए खतरे की घंटी बन जाता है.

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एक बार यूज़ किए गए तेल को बार-बार कढ़ाई में गर्म करके यूज़ करना सही नहीं होता है. (pexels)

खाना बनाने में तेल का यूज़ होता है. इसके बिना खाने का स्वाद कुछ अधूरा सा लगता है, लेकिन यही तेल कब आपकी सेहत के लिए परेशानी की वजह बन जाए, इसका पता भी नहीं चलता. इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं. उनमें से एक यह भी है कि आप किस तरह के तेल का यूज़ कर रहे हैं और उसे पहले कितनी बार गर्म किया जा चुका है. किचन में काम करते समय अक्सर तेल बच जाता है. ज्यादातर लोग इस बचे हुए तेल को फेंकने के बजाय बाद में दोबारा खाना बनाने के लिए यूज़ कर लेते हैं, लेकिन असली परेशानी यहीं से शुरू हो सकती है. एक बार यूज़ किए गए तेल को बार-बार गर्म करके यूज़ करने से उसमें ऐसे बदलाव होते हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होते हैं. इसलिए जान लिजिए एक बार यूज़ किए गए तेल को कितनी बार ओर यूज़ किया जा सकता है.

बार-बार तेल गर्म करना क्यों है नुकसानदायक?

जब तेल को तेज टेंपरेचर पर बार-बार गर्म किया जाता है, तो उसकी रासायनिक संरचना (Chemical composition) में बदलाव होने लगते हैं. गर्म करने की प्रोसेस के दौरान तेल में ऑक्सीडेशन बढ़ता है और कुछ ऐसे कंपाउंड बनने लगते हैं, जो ज्यादा मात्रा में बॉडी के लिए नुकसानदायक हो सकते हैं. FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) की गाइडलाइंस के अनुसार,यूज़ किए गए तेल को बार-बार गर्म करने से बचना चाहिए. जितना हो सके, उतना यूज़ किए जा चूके तेल को दुबारा यूज़ न करें.खासकर डीप फ्राई करने के बाद बचे तेल को दोबारा गर्म करने में सावधानी बरतनी चाहिए.

तेल कितनी बार दोबारा इस्तेमाल करें?

एक बार यूज़ किए गए तेल को बार-बार कढ़ाई में गर्म करके यूज़ करना सही नहीं होता है. अगर तेल साफ है और उसमें कोई जली हुई चीज या गंदगी नहीं है, तो उसे छानकर दोबारा खाना बनाने में यूज़ किया जा सकता है.आपको इसे 1 से 3 बार ही यूज़ करना चाहिए. हर बार तेल को दोबारा गर्म करने से उसकी क्वालिटी कम होती जाती है. इसलिए इसे कई बार यूज़ करने के बजाय कम से कम दोबारा गर्म करना बेहतर माना जाता है.पहले डीप फ्राई के बाद बचा तेल दोबारा डीप फ्राई करने से बचना चाहिए.

कैसे पहचानें खराब तेल

बचे हुए तेल को यूज़ करने से पहले उसके रंग, गंध पर ध्यान दें. अगर तेल का रंग बहुत गहरा हो गया है, उससे अजीब या तेज गंध आ रही है, तेल जरूरत से ज्यादा गाढ़ा लग रहा है या गर्म करते समय जल्दी धुआं निकलने लगा है, तो उसे दोबारा यूज़ न करें. तेल में जले हुए खाने के टुकड़े भी दिखाई दे रहे हों, तो उसे छानकर रखने के बजाय फेंक देना ज्यादा सुरक्षित है.

गलत तरीके से रखने पर भी खराब हो सकता है तेल

सिर्फ बार-बार गर्म करना ही तेल खराब होने की वजह नहीं है. यूज़ के बाद तेल को लंबे समय तक खुला छोड़ने, धूप या गर्म जगह पर रखने से भी उसकी क्वालिटी खराब होती है. अगर तेल बच गया है, तो पहले उसे पूरी तरह ठंडा होने दें. इसके बाद उसमें मौजूद खाने के टुकड़ों को छानकर साफ करें, फिर उसे सूखे और बंद कंटेनर में रखें. इसे नमी, सीधी धूप और ज्यादा गर्मी से दूर रखना चाहिए.

बार-बार गर्म तेल से क्या नुकसान हो सकते हैं?

बार-बार गर्म किए गए तेल में ऑक्सीडेशन से बनने वाले कुछ कंपाउंड बढ़ जाते हैं. ऐसे तेल का लंबे समय तक यूज़ करने और खाने से बॉडी पर असर पड़ता है. जिससे आपको हार्ट से संबंधित बीमारियां भी हो सकती हैं और कैंसर जैसी गंभीर बीमारी भी हो सकती है. ोयही वजह है कि बार-बार यूज़ किए गए तेल को दुबारा यूज़ नहीं करने की सलाह दी जाती है.