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बर्फ में मरने के बाद कितना हो जाता है शव का वजन? एवरेस्ट से नीचे लाने में आता है कितना खर्च

How Much Dead Body Weigh After Death In The Snow: माउंट एवरेस्ट को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कहा जाता है आज आपको बताते हैं बर्फ में मरने के बाद कितना हो जाता है शव का वजन?

Written by: Ritika Edited by: Ritika
Updated: May 28, 2026, 7:00 PM IST
(pic credit- pexels)
(pic credit- pexels)

How Much Dead Body Weigh After Death In The Snow:  माउंट एवरेस्ट जहां पर सैकड़ों पर्वतारोही पहुंचने का सपना लेकर निकाल जाते हैं, लेकिन कई बार ये मौत की वजह भी बन जाता है. आज हम ऐसे एक इंसान की बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम पर्वतारोही अरुण कुमार तिवारी हैं. इनकी मौत ट्रैकिंग के दौरान हुई थी. ऐसा कहा जा रहा है कि 21 मई को माउंट एवरेस्ट की चोटी उन्होने फतह कर ली थी, लेकिन वापस आते समय ‘डेथ जोन’ में उनकी मौत हो गई. उनके परिवार ने शव को घर लाने से मना कर दिया. रिपोर्ट के मुताबिक हिमालय की आस्था और शव वापस लाने में मुश्किल होने की वजह से उन्होने ये फैसला लिया.

अब लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि आखिर बर्फ में मरने के बाद कितना हो जाता है शव का वजन? और एवरेस्ट से नीचे लाने में आखिर कितना आता है खर्च. इसके बारे में शायद ही लोगों को पता होगा और जानते होंगे. आइए आपको इसके बारे में चीजें बताते हैं.

और पढ़ें: माउंट एवरेस्ट पर सबसे तेजी से चढ़ने वाला इंसान कौन है? कितने समय में पहुंचा दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर

बर्फ में मरने के बाद कितना हो जाता है शव का वजन?

एवरेस्ट में चढ़ना और उतरना वाकई में बेहद ही मुश्किल होता है और वहां अगर मौत हो जाए, तो लाने की दिक्कत भी काफी हद तक बढ़ जाती है. जब भी किसी इंसान की मौत होती है, तो उसका वजन काफी ज्यादा बढ़ जाता है. लंबे समय तक बर्फ में रहने की वजह से शव पूरी तरह जम जाता है क्योकि वहां का तापमान माइनस 30 और 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है. जिस कारण बॉडी बिल्कुल जाम हो जाती है. कपड़ों और बर्फ के कारण शव का वजन काफी हद तक बढ़ जाता है. इसलिए जब शव को खींचा जाता है, तो उसे उसका वजन 100 से पार ही होता है. घंटों या कई दिन तक रहने की वजह से शरीर जमे हुए पत्थर के जैसा हो जाता है. बॉडी को उठाना तक मुश्किल हो जाता है.

डेथ जोन में मौत होने का मतलब है कि वहां से शव को लाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है. क्योकि यहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होती है और तेज हवाएं काफी ज्यादा स्पीड में चलती है. जिंदा इंसान का वहां तक जाना भी मुश्किल है. कई पर्वतारोही को रास्ते में शव ऐसी दिखाई दे जाते हैं. बर्फ में दब जाने के बाद शव प्राकृतिक रूप से संरक्षित हो जाते हैं.

एवरेस्ट से नीचे लाने में बॉडी को कितना आता है खर्च?

कई रिपोर्टों के मुताबिक एवरेस्ट से नीचे बॉडी को लाने के लिए लगभग 114000 डॉलर यानि 1.1 करोड़ रुपये तक आ सकता है, लेकिन ये भी अलग-अलग हो सकता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.)

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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