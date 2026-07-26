गर्मियों के मौसम में चाय में कितनी डालनी चाहिए अदरक? अधिकतर लोग कर बैठते हैं ये बड़ी गलती

Ginger Tea in Summer: आपको भी चाय पीना काफी ज्यादा पसंद हैं, तो आइए आपको बताते हैं कि समर में चाय में कितनी डालनी चाहिए अदरक? अधिकतर लोगों को नहीं पता होता है.

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(Pic credit-AI)

Ginger Tea in Summer: गर्मियों का मौसम या बरसात लोगों को चाय पीना काफी ज्यादा पसंद होता है. इसको पीने के बाद लोग अपने दिन की शुरूआत करते हैं. गर्मियों के मौसम में कई लोग सोचते हैं कि चाय में ज्यादा अदरक डालने से शरीर को ज्यादा फायदा मिलेगा? और कितनी मात्रा में अदरक का सेवन चाय में डालकर करना चाहिए. कई लोग ऐसे होते हैं, जिनको इसके बारे में नहीं पता होता है. अदरक औषधीय गुणों से भरपूर मसाला है, लेकिन हर चीज की तरह इसकी भी सही मात्रा जरूरी है, अगर आप भी बिना हिसाब के साथ में इसको डालते हैं, तो ऐसा करने से आपको हमेशा बचना चाहिए. गर्मियों में जरूरत से ज्यादा अदरक वाली चाय पीने से शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और कुछ लोगों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है. आइए आपको बताते हैं गर्मियों के मौसम में चाय में कितनी डालनी चाहिए अदरक?. आपको जरूर पता होनी चाहिए ये बातें.

गर्मियों में चाय में कितनी अदरक डालनी चाहिए?

अगर आपको भी गर्मियों में चाय पीना काफी ज्यादा पसंद हैं, तो आपको बताते हैं, कि चाय में कितनी अदरक डालनी चाहिए? कुछ लोगों का ये मानना है कि एक कप (150-200 ml) चाय के लिए करीब आधा इंच ताजी अदरक का ही आपको इस्तेमाल करना चाहिए. ये समर में चाय के लिए एकदम बेस्ट मानी जाती है. इससे चाय का स्वाद भी अच्छा रहता है और शरीर को अदरक के काफी ज्यादा फायदे भी देखने के लिए मिल जाते हैं. अगर आप दिन में 2 से 3 कप चाय पीते हैं, तो आपको 4 से 5 ग्राम से ज्यादा अदरक का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

लोग सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं?

अधिकतर लोग चाय के साथ काफी चीजों को खाना बड़ा ही पसंद करते हैं. इससे इम्यूनिटी मजबूत होगी और सर्दी-जुकाम नहीं होगा. गर्मियों में अधिक मात्रा में अदरक डालने से शरीर पर गलत असर काफी ज्यादा पड़ सकता है. इसलिए आपको लिमिट का काफी ज्यादा ध्यान भी रखता है.

गर्मियों में अदरक वाली चाय पीने के फायदे

अगर आप गर्मियों में अदरक वाली चाय पीते हैं, तो गजब के फायदे देखने के लिए मिल जाएंगे. जैसे-

1. पाचन बेहतर बनाती है

2. सूजन कम करने में सहायक

3. गले को आराम

4. इम्यूनिटी को सपोर्ट

5. मतली से राहत

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.