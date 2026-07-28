बारिश में ऑयली स्किन वालें कर बैठते हैं ये बड़ी गलतियां, चिपचिपी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं सही देखभाल

Oily Skin Care Routine Home Remedies: बारिश का मौसम आते ही स्किन काफी ज्यादा ऑयली नजर आने लगती है. आज आपको देखभाल का सही तरीका बताते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 28, 2026, 1:34 PM IST
बारिश में ऑयली स्किन वालें कर बैठते हैं ये बड़ी गलतियां, चिपचिपी त्वचा से छुटकारा पाने के लिए अपनाएं सही देखभाल

Oily Skin Care Routine Home Remedies: बारिश का मौसम सभी लोगों को खूब पसंद होता है, लेकिन इसके साथ-साथ कई सारी बीमारियां साथ आती है. लड़कियां अपनी ऑयली स्किन से काफी ज्यादा परेशान हो जाती हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लड़कियां अपनी स्किन पर काफी कुछ लगाना भी काफी ज्यादा पसंद करती हैं, लेकिन फिर भी छुटकार नहीं मिलता है. मानसून का मौसम गर्मी से राहत तो देता ही है, बल्कि ऑयली स्किन वाले लोगों के लिए यह मौसम कई नई परेशानियां भी लेकर आता है. हवा में बढ़ी नमी बढ़ जाने से चेहरे पर अतिरिक्त तेल काफी ज्यादा बनने लगता है और यही नहीं स्किन चिपचिपी महसूस होती है, जिसकी वजह से पोर्स बंद होने से मुंहासे, ब्लैकहेड्स और स्किन इंफेक्शन का खतरा भी इस मौसम में काफी ज्यादा बढ़ जाता है. आइए आपको बताते हैं अच्छे से देखभाल कर सकते हैं.

ऑयली स्किन की देखभाल कैसे करें?

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1. बार-बार फेस वॉश करना

बरसात के मौसम में आपको बार-बार फेस वॉश करने से बचना चाहिए. ये आपकी स्किन को काफी ज्यादा नुकसान करती है. बार-बार फेस वॉश करने से त्वचा का नेचुरल ऑयल खत्म होने धीरे-धीरे लग जाता है. स्किन खुद को बचाने के लिए और ज्यादा ऑयल बनाती है, जिससे चेहरा पहले से ज्यादा चिपचिपा नजर आता है.

2. सनस्क्रीन न लगाना

कुछ लोग बरसात के मौसम में सनस्क्रीन लगाना काफी ज्यादा भूल जाते हैं, लेकिन आपको बता दें सनस्क्रीन न लगाने से टैनिंग, पिगमेंटेशन और समय से पहले एजिंग की दिक्कत काफी ज्यादा बढ़ने लग जाती है, जिससे और ज्यादा दिक्कत भी हो सकती है.

3. चेहरे को बार-बार हाथ लगाना

अधिकतर लोग ऐसे होते हैं, जो अपने चेहरे पर बार-बार हाथ लगाते हैं, लेकिन ऐसा करने से आपको हमेशा करना चाहिए. बारिश के मौसम में चेहरे पर चिपचिपापन महसूस होने पर लोग बार-बार हाथ से चेहरा को टच करते हैं, इसलिए आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए.

4. मॉइश्चराइजर छोड़ देना

आपको गलती से भी मॉइश्चराइजर छोड़ना नहीं चाहिए, ये आपके चेहरे की दिक्कत को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है. ऑयली स्किन वाले कई लोग सोचते हैं कि उन्हें मॉइश्चराइजर की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ऐसा नहीं होता है.

5. मेकअप पूरी तरह साफ न करना

कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो अपने मेकअप को पूरी तरह साफ नहीं करते हैं. आपको ऐसा करने से बिल्कुल बचना चाहिए. मानसून में लंबे समय तक मेकअप चेहरे पर रहने से पोर्स बंद होने का कारण बनता है. एक्ने और ब्लैकहेड्स की समस्या भी काफी ज्यादा बढ़ने लगती है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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