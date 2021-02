How To Carry Bra: बाजार में महिलाओं की कई तरह की ड्रेसेस आती है. कोई भी फुल ड्रेसेस में तो महिलाओं को कोई समस्या नहीं आती लेकिन कई ड्रेसेस ऐसी होती हैं जिनमें महिलाओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है. जिसमें से एक सबसे बड़ी समस्या है कि इन ड्रेसेस के साथ ब्रा कैसे कैरी की जाए. महिलाएं को आपके क्रॉप टॉप, स्लीवलेस, या बैकलेस ड्रेसेस पहनते हुए देखा होगा. यह ड्रेसेस पहनने में तो काफी अच्छी लगती हैं लेकिन इनके साथ एक समस्या होती है कि ब्रा को कैसे कैरी करें. क्योंकि इन ड्रेसेस में ब्रा नजर आती है, जो काफी खराब लगता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसे टिप्स देने जा रहा हैं जिन्हें अपनाकर आप इन ड्रेसेस को बिना किसी चिंता के पहन सकते हैं. Also Read - Actress Silver Metal jewellery: मेटल ज्वेलरी से अपने लुक को बनाना चाहती हैं खूबसूरत तो इन एक्ट्रेसेस से ले सकती हैं टिप्स

स्लीवलेस टॉप के साथ ऐसे कैरी करें ब्रा- स्लीवलेस टॉप में ब्रा की स्ट्रैप काफी नजर आती हैं. कई बार यह नीचे भी गिरती हैं. इसके लिए आप एक छोटी सी स्ट्रैप लें और उसके दोनों छोर पर टिच बटन लगाएं. इस स्ट्रैप को अपने टॉप के अंदर के शोल्डर वाले हिस्से पर स्टिच करें. अब आप जब भी स्लीवलेस टॉप पहनें तो ब्रा की स्ट्रैप को उसके अंदर फिक्स करें.

बैकलेस टॉप के साथ ऐसे कैरी करें ब्रा- कई महिलाएं बैकलेस ड्रेसेस या टॉप सिर्फ इसलिए नहीं पहनती क्योंकि उन्हें नहीं पता होता कि इसके अंदर ब्रा कैसे कैरी करें. इसके लिए ब्रा के दोनों साइड्स के पीछे वाले हिस्से जो बैक पर नजर आता है, उसे काट लें. अब ब्रा की स्ट्रेप को कप साइज के निचले वाले हिस्से में स्टिच करें.

वन शोल्डर टॉप के साथ ऐसे कैरी करें ब्रा- वन शोल्डर टॉप या ड्रेस पहनते समय एक साइड की ब्रा को छिप जाती है लेकिन दूसरी साइड की स्ट्रैप साफ नजर आती है. इसके लिए ट्रांसपेरेंट ब्रा पहनें और जिस साइड से यह नजर आ रही हैं उसपर थोड़ा ग्लू लगा लें. अब इसके ऊपर आप बीड्स चिपकाएं. इससे आपकी स्ट्रैप नजर नहीं आएगी.