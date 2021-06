How To Celebrate Environment Day 2021: हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day 2021) मनाया जाता है. इस दिन को मनाने के लिए कई कारण होते है. जिसमें एक खास कारण इंसानों को पर्यावरण के प्रति जागरुक करना है. यह बात तो सभी जानते हैं कि इंसान और पर्यावरण (World Environment Day 2021 Tips) का बहुत ही गहरा नाता है. इस साल इस खास दिन की थीम है जैव विविधता. इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना और दिन-प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरणीय मुद्दों को देखना है. लॉकडाउन (how to celebrate environment day at home) के कारण इस साल यह खास दिन घर पर रह कर ही मनाया जाएगा. इसे आप घर पर रहकर भी सेलिब्रेट कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे- Also Read - Sunny Leone की भाभी Karishma Naidu भी गिराती हैं हुस्न की बिजलियां, नैनों से चलाती हैं कटारी

– इस साल आप अपने घर के आस-पास पेड़ लगाकर पर्यावरण दिवस को सेलिब्रेट कर सकते हैं. Also Read - Rajasthan PTET 2021 Exam Date: राजस्थान PTET 2021 की परीक्षा इस महीने हो सकती है आयोजित, जानें ये लेटेस्ट अपडेट्स

– इसके साथ ही पर्यावरण दिवस के मौके पर बच्चों को सिखाएं की वह इधर-उधर कहीं पर भी ना थूकें. Also Read - इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शानदार प्रदर्शन करेंगे रवींद्र जडेजा: मोंटी पनेसर

– इस मौके पर बच्चों को रिसाइकलिंग के बारे में सिखाएं.

– इस मौके पर बच्चों को पॉलीथीन इस्तेमाल के नुकसानों के बारे में बताएं.

– पुरानी चीज को फेंकने के बजाय उसका दूसरा इस्तेमाल करने के बारे में सोचें.

– लाइट और पानी का इस्तेमाल ना करने पर स्विच को बंद करें.

– फ्रिज का पानी पीने की बजा मटके का पानी पीएं.