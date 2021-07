How To Check Milk Purity: दूध का इस्तेमाल आमतौर पर सभी घरों में किया जाता है. दूध से चाय और कई चीजें बनाई जाती है. दूध सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता. दूध के सेवन से शरीर में कैल्शियम की कमी को पूरा किया जा सकता है. लेकिन क्या आप जानते हैं जिस दूध का आप सेवन कर रहे हैं वह शुद्ध है या नहीं. आजकल हर चीज में मिलावट की जाती है जिससे दूध भी अछूता नहीं है. मार्केट में आजकल नकली दूध भी बेचा जा रहा है जो दिखता तो असली है लेकिन सेहत के लिए काफी नुकसानदायक साबित होता है. ऐसे में आज हम आपको दूध की शुद्धता को जांचने के कुछ उपाय बताने जा रहे हैं. इससे आप घर बैठे दूध की शुद्धता और अशुद्धता की पहचान कर सकते हैं. आइए जानते हैं- Also Read - इस राज्य में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए फ्री में मिल रहा है दूध, कक्षा 1 से 10 तक के छात्रों को खास सुविधा

सबसे पुराना तरीका- दूध को जांचने का सबसे पुराना तरीका है दूध की कुछ बूंदों को किसी चिकनी सतह पर गिराएं.अगर इसकी बूंदें धीरे धीरे बहें और निशान भी छोड़ दें तो समझ लें कि दूध शुद्ध है. मगर मिलावटी दूध की बूंदें बिना निशान छोड़े तेजी से बह जाएंगी.

यूरिया की मिलावट की करें पहचान- नकली दूध में यूरिया की मिलावट की जाती है. ऐसे में यूरिया की पहचान करने के लिए एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा दूध और सोयाबीन का पाउडर मिला लें. फिर 5 मिनट बाद इसमे लाल लिटमस पेपर डुबोएं. अगर इस पेपर का रंग नीला हो जाए तो समझ लें कि दूध मे मिलावट है.

सूंघकर करें जांच- दूध की पहचान आप सूंघकर भी कर सकते हैं. सूंघने पर अगर इसमें साबुन जैसी गंध आती है, तो इसका मतलब यह है कि दूध सिंथेटिक है.

दूध का स्वाद- दूध के स्वाद से भी इसके असली और नकली होने का पता चल जाता है. असली दूध का स्वाद हल्का मीठा होता है. वहीं नकली दूध का स्वाद इसमें डिटर्जेंट, सोडा या अन्‍य किसी चीज की मिलावट होने की वजह से कड़वापन लिए हुए लगता है.

(डिस्केलमर: लेख में दी गई सलाह केवल सामान्य जानकारी है. ये एक्सपर्ट की राय नहीं है.)