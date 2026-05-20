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कहीं आपके किचन में भी तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है नकली सरसों का तेल? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

इन दिनों बाजार में धड़ल्ले से मिलावटी सामान मिल रहा है, ऐसे में मिलावटी तेल की भी भरमार है, ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप असली और नकली तेल का आसानी से पता लगा सकते हैं.

Published date india.com Published: May 20, 2026 2:42 PM IST
email india.com By Shweta Bajpai email india.com | Edited by Shweta Bajpai email india.com
कहीं आपके किचन में भी तो नहीं इस्तेमाल हो रहा है नकली सरसों का तेल? 2 मिनट में ऐसे पहचानें

सरसों के तेल का इस्तेमाल लगभग हर घर में किया जाता है, इसे भारतीय रसोई की जान माना जाता है, लोग इसका उपयोग सब्जी, अचार, तड़के में करते हैं. हर चीज में इसका स्वाद और फायदे दोनों अलग-अलग होते हैं, हालांकि इन दिनों बाजार में मिलावटी तेल धड़ल्ले से मिल रहा है, जो सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है.

बाजार में अरगेमोन तेल, पाम ऑयल, राइस ब्रान ऑयल या अन्य सस्ते तेल मिलाकर बेचा जा रहा है, जो स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, इससे ड्रॉप्सी (Epidemic Dropsy) नामक बीमारी हो सकती है. पाम ऑयल या अन्य मिलावट से पोषण कम हो जाता है और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनकी मदद से आप मिनटों में असली और नकली सरसों के तेल की पहचान कर सकते हैं.

1. फ्रिज या फ्रीजर टेस्ट-

ये सबसे लोकप्रिय और आसान तरीका है सरसों के तेल को पहचानने का, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है बस एक छोटे कटोरे में थोड़ा तेल डालें. फ्रिज में 1-2 घंटे या फ्रीजर में 30-60 मिनट रखें, अगर तेल असली है तो ये साफ और तरल रहेगा, लेकिन अगर ये नकली है तो सफेद जमाव, सफेद धब्बे या पाम ऑयल जैसा ठोस हो जाएगा.

2. खुशबू और स्वाद से पहचानें-

आप चाहें तो असली सरसों के तेल की तेज़, तीखी और कड़वी-सी खुशबू होती है, अगर खुशबू हल्की, बेजान या केमिकल जैसी लगे तो समझें मिलावट है, असली तेल का स्वाद थोड़ा तीखा और कड़वा होना चाहिए.

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3. हाथों पर रगड़कर टेस्ट करें-

आप हाथों पर रगड़कर भी असली और नकली तेल का पता लगा सकते हैं. कुछ बूंदें हाथ पर लें और अच्छे से रगड़ें. असली तेल गर्माहट पैदा करता है और इससे तेज़ खुशबू निकलती है. अगर रंग निकले, केमिकल गंध आए या चिकनाहट ज्यादा लगे तो नकली है.

4. पानी का टेस्ट-

इस टेस्ट के लिए एक गिलास पानी में 2-3 बूंद तेल डालें, अगर तेल असली है तो तेल एक जगह इकट्ठा रहता है और नहीं फैलता है. मिलावटी तेल फैल सकता है.

5. रंग का टेस्ट-

रंग से देखें असली कच्ची घानी सरसों का तेल गहरा पीला या सुनहरा-नारंगी होता है,अगर ये हल्का पीला या बहुत पतला रंग का है तो ये मिलावट का संकेत हो सकता है.

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Shweta Bajpai

Shweta Bajpai

नमस्कार, मैं श्वेता बाजपेई, वर्तमान में India.com हिंदी में चीफ सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हूं. हिंदी पत्रकारिता में लगभग 10 वर्षों के अनुभव के दौरान मैंने लाइफस्टाइल, हेल्थ, एंटरटेनमेंट ... और पढ़ें

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