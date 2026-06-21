किचन में लगे स्विचबोर्ड हो गए हैं गंदे और चिपचिपे? इन 5 घरेलू उपायों के अपनाकर चुटकियों में हो जाएंगे साफ

Switchboard Cleaning Tips: अगर किचन में लगे स्विचबोर्ड काफी ज्यादा गंदे और चिपचिपे हो गए हैं, तो आज आपको बताते हैं आप किन उपायों को अपनाकर इससे छुटकारा पा सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Switchboard Cleaning Tips: किचन एक ऐसी जगह है जहां पर कई तरह-तरह के खाने को बनाया जाता है. मसालेदार से लेकर चटपटे तक हर तरह की डिश को बनाया जाता है. सबसे ज्यादा तेल, मसाले, धुआं और भाप का असर दीवारों और स्विचबोर्ड पर भी देखने के लिए मिलता है. खाना बनाते समय उड़ने वाले तेल के कण धीरे-धीरे किचन की दीवारों, चिमनी और स्विचबोर्ड पर काफी ज्यादा जम जाते हैं, जिस वजह से देखने में भी काफी ज्यादा गंदे लगते हैं और साथ-साथ वो साफ होने में भी काफी ज्यादा समय लेते हैं कुछ जिद्दी दाग तो ऐसे होते हैं, जो हटने का नाम तक नहीं लेते हैं. कुछ समय बाद किचन में लगे स्विचबोर्ड पीले, गंदे और चिपचिपे भी दिखाई देते हैं, जो आपके किचन को काफी ज्यादा गंदा दिखाते हैं. अगर आप भी इससे पेरशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और साफ करना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू टिप्स को अपना सकते हैं. इसको अपनाकर किचन के स्विचबोर्ड नए जैसे साफ नजर आएंगे. आइए आप भी जान लीजिए.

किचन के स्विचबोर्ड को कैसे करें साफ?

1. सफेद सिरका

अगर आप किचन के स्विचबोर्ड को साफ करना चाहते हैं, लेकिन घिसने के बाद भी साफ होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप सफेद सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा फायदेमंद भी है और साथ-सात चिकनाई और जमी हुई गंदगी को आसानी से हटाने में काफी ज्यादा मददगार भी साबित हो सकता है. सफेद सिरका एक बेहतरीन प्राकृतिक क्लीनर के रूप में भी इसको माना जाता है.

2. बेकिंग सोडा का पेस्ट

इसको नए जैसा बनाने के लिए आपको बेकिंग सोडा का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है और फिर इसमें आपको अच्छे से रगड़कर साफ करना है. बेकिंग सोडा को घर की सफाई के लिए बेहतरीन भी माना जाता है. यह जिद्दी दाग और चिकनाई हटाने में काफी ज्यादा मददगार हो सकते हैं. कॉटन या मुलायम ब्रश की मदद आप इसकी जमी गंदगी को आसानी से साफ कर सकते हैं.

3. टूथपेस्ट

टूथपेस्ट का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको जिद्दी दागों को साफ करने के लिए काफी ज्यादा बेहतरीन माना जाता है. सिर्फ दांतों के लिए ही नहीं, बल्कि सफाई के लिए भी टूथपेस्ट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यह तरीका स्विचबोर्ड की सतह पर जमी पुरानी मैल को हटाने में काफी ज्यादा मददागार होता है.

4. डिशवॉश लिक्विड

अगर आप गंदे स्विचबोर्ड को आसानी से साफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिशवॉश लिक्विड और गुनगुना पानी को मिलाकर इससे स्विचबोर्ड को साफ कर लेना है. गुनगुने पानी में कुछ बूंदें डिशवॉश लिक्विड की मिलाकर आप अच्छे से साफ कर सकते हैं.

5. नींबू का रस और नमक

गंदे से गंदे स्विचबोर्ड को साफ करने के लिए आप नींबू का रस और नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये दोनों ही गंदगी को साफ करने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. चिकनाई को हटाने में मदद कर सकता है. कॉटन की मदद से आप इसको अच्छे से साफ कर सकते हैं.