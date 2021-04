How To Clean Soft Toys: कोरोना की दूसरी लहर काफी खतरनाक है और इब इसकी चपेट में बड़ों समेत बच्चे भी आने लगे हैं. कोरोना का संक्रमण अब युवाओं और बच्चों में भी देखा जा रहा है. ऐसे में जरूरी है कि आप बच्चों की साफ-सफाई से जुड़ी चीजों को नजर अंदाज ना करें. अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो उनकी साफ-सफाई और खास तौर पर उनकी चीजों और खिलौनों का खास ख्याल रखें. बच्चों के खिलौने ऐसी चीज हैं जिनपर हमारा ध्यान नहीं जाता और सफाई ना होने के चलते इसमें कई तरह के वायरस हो सकते हैं. इस से बचने के लिए सॉफ्ट टॉयज़ की सफाई भी बहुत ज़रूरी है. आइए जानते हैं रुई, फोम और कपड़े जैसे सॉफ्ट टॉय को किस तरह से साफ़ किया जा सकता है. Also Read - Yoga Asanas For Better Immunity: कोरोना के इस खतरनाक दौर में खुद को बचाने के लिए रोजाना करें ये योगासन, मजबूत होगी इम्यूनिटी

– सॉफ्ट टॉयज को धोने से पहले गर्म पानी करें इसमें छोड़ा डिटर्जेंट डालें और टॉयज को उसमें भिगोकर रखें. कुछ देर बाद उसे अच्छे से साफ करें और अंत में इसे डिटॉल के पानी से भी धो लें.

– खिलौने को हमेशा हाथ से ही धोएं ताकि इसकी जमी गंदगी को आप अच्छे से निकाल सकें. इसके लिए पहले खिलौने को डिटर्जेंट पाउडर के पानी से बाहर निकालें और हल्के हाथों से सॉफ्ट ब्रिसल्स वाले ब्रश से धीरे-धीरे रगड़ें. इसके बाद कई राउंड में साफ़ पानी से धोएं. धुलाई के आखिरी राउंड में पानी में थोड़ा सा डेटॉल मिलाकर इस खिलौने को धोएं.

– अगर आप सॉफ्ट टॉयज को मशीन में धोना चाहते हैं तो इसके लिए इन्हें मशीन में डालकर एक चम्मच डिटर्जेंट पाउडर और एक ढक्कन डेटॉल फिर से डालें और डेलीकेट मोड सेट करके टॉय को धो लें.

– सॉफ्ट टॉयज को धोने के बाद यह काफी भारी हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर पानी भर जाता है जिसे सूखने में भी काफी समय लगता है. ऐसे में इन्हें 4 से 5 दिन तक अच्छे से सूखने देना. सूख जाने पर इसका वजन जब हल्का हो जाए तो बच्चे को खेलने के लिए दें.