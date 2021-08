How To Control Gestational Diabetes: गर्भावस्था का समय किसी भी महिला के लिए काफी नाजुक होता है. इस दौरान महिलाओं के शरीर में कई बदलाव आते हैं. गर्भावस्था के समय पर कई महिलाओं को डायबिटीज की समस्या से भी गुजरना पड़ता है. जो कि काफी खतरनाक भी साबित हो सकता है. गर्भावस्था के दौरान कई महिलाओं का शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है जिसे जेस्टेशनल डायबिटीज कहा जाता है. इससे शिशु के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है. कई बार इसकी वजह से प्रीमेच्योर बेबी और गर्भपात होने का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे आप इस समस्या से बच सकती हैं.Also Read - Almonds During Pregnancy: प्रेगनेंसी में बादाम खाना चाहिए या नहीं? यहां जानें इससे जुड़ी सभी जरूरी बातें

बादाम- गर्भावस्था के दौरान भीगे हुए बादाम खाने से जस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है. भीगे हुए बादाम खाने से शिशु का विकास अच्छी तरह से होता है.

अंडा- गर्भावस्था में अंडा खाने से जस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है. अंडा में प्रोटीन, कैल्शियम और ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है. इससे बच्चे के मस्तिष्‍क के विकास में मदद मिलेगी और डायबिटीज भी कंट्रोल रहेगी.

दही- गर्भवती महिलाओं को दही का सेवन जरूर करना चाहिए. इससे जस्टेशनल डायबिटीज से छुटकतारा पाया जा सकता है. दही में प्रो-बायोटिक होते हैं जो आंतों को स्‍वस्‍थ रखने में मदद करते हैं.

चिया सीड्स- गर्भावस्था में चिया सीड्स खाने से ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल किया जा सकता है. चिया के बीज खाने से मधुमेह को कंट्रोल करने में मदद मिलती है. इसमें प्रचुर मात्रा में फाइबर होता है, जिससे जल्दी भूख नहीं लगती है. चिया सीड्स ओमेगा-3 फैटी एसिड और कैल्शियम का अच्‍छा स्रोत हैं.