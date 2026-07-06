दाल को जल्दी पकाना है लेकिन स्वाद के साथ, तो तुरंत अपना लें ये 5 आसान किचन ट्रिक्स, समय की होगी बचत

How to Cook Dal Faster: अगर आप भी दाल को जल्दी से पकाना चाहते हैं, तो आइए आपको कुछ आसान किचन ट्रिक्स के बारे में बताते हैं.

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(Pic credit-pexel)

How to Cook Dal Faster: घरों में लोगों दाल-चावल खाना बड़ा ही पसंद होता है. हे अरहर की दाल हो, मूंग, मसूर, उड़द या चना दाल, हर घर में इसका स्वाद अलग-अलग होता है. अगर लोगों को सबसे आसान खाना बनाना लगता है, तो वो दाल को बनाकर खाना पसंद करते हैं. कई बार जल्दी में दाल पकाना मुश्किल लगने लगता है और कहीं जाना होता है, तो ये दाल बनने में और ज्यादा देरी होती है. इससे समझ में ही नहीं आ पाता है आखिर कैसे हम दाल को जल्दी से आसानी से बनाकर खा सकते हैं. अगर आप ऑफिस जाने वाले हैं और जल्दी में दाल को पकाना काफी ज्यादा मुश्किल होता है, तो आप कुछ आसान किचन टिप्स को अपना सकते हैं. इन खास तरीकों को अपनाने से दाल न सिर्फ जल्दी पकती है बल्कि उसका स्वाद भी नहीं बदलता है, आइए आपको बताते हैं.

दाल को जल्दी कैसे पकाएं?

1. गर्म पानी का इस्तेमाल

अगर आप दाल को जल्दी से पकाना चाहते हैं, तो आपको गर्म पानी का इस्तेमाल करना चाहिए. ये तरीका बड़ा ही आसान है. अगर आप दाल को ठंडे पानी जगह पर गुनगुने पानी में पकाते हैं, तो दाल जल्दी गलने लगती है. पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए बार-बार पानी को डालने से बचना चाहिए.

2. तड़का हमेशा ताजा लगाएं

दाल जल्दी पकाने के साथ उसका स्वाद भी बिगाड़ना नहीं चाहते हैं, तो आप दाल पकने के बाद घी या तेल में जीरा, हींग, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और सूखी लाल मिर्च का ताजा तड़का आपको जरूर लगाना है, ऐसे में आपकी दाल स्वादभारी और अधिक गली हुई भी लगेगी.

3. नमक को लास्ट में

अगर आप दाल को जल्दी से पकाना चाहते हैं, तो आप कुछ किचन टिप्स को अपनाकर इस समस्या से राहत पा सकते हैं. आपको बता दें इसको लिए आपको दाल को पकने देना है और शुरू में नमक को डालने के बजाय लास्ट में आपको ऊपर से नमक को डालना है, इससे दाल जल्दी भी पकती है और स्वाद भी बेहतर आता है.

4. टमाटर को बाद में डालें

अगर आप दाल को जल्दी से पकाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको ये जान लेना है कि टमाटर को बाद में ही आपको डालना है. अगर आप टमाटर, इमली या नींबू जैसी खट्टी चीजों को पहले ही डाल देते हैं, तो दाल को जल्दी पकने में समय लगता है. इसलिए आपको ये सभी चीजें दाल को पकने के बाद ही डालनी है.

5. बेकिंग सोडा

दाल को जल्दी पकाना है और टेस्टी भी बनाना है, तो आपको बेकिंग सोडा का इस्तेमाल करना चाहिए. पकाने के लिए सबसे पहले आपको बेकिंग सोड़ा को चुटकीभर थोड़ा सा ऊपर से डाल देना है, ऐसा करने से दाल जल्दी पकती है.