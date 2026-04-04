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घर बैठे कैसे करें बॉडी को Detox? ये आयुर्वेदिक तरीका जान लिया तो डॉक्टर को भूल जाएंगे

How To Detox Body At Home: आयुर्वेद के आसान तरीकों से आप घर पर ही फुल बॉडी डिटॉक्स कर सकते हैं. आइए जानते हैं ये कैसे होगा और डिटॉक्सिंग से शरीर को क्या फायदे होते?

Published date india.com Published: April 4, 2026 6:45 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
घर बैठे कैसे करें बॉडी को Detox? ये आयुर्वेदिक तरीका जान लिया तो डॉक्टर को भूल जाएंगे
Photo from Freepik

आज की तेज रफ्तार जिंदगी में हमारा खानपान और लाइफस्टाइल काफी बिगड़ चुका है. बाहर का खाना, प्रदूषण और तनाव मिलकर शरीर में धीरे-धीरे टॉक्सिन्स (Toxins) जमा कर रहे हैं. कई लोग इससे छुटकारा पाने के लिए जूस डाइट या उपवास जैसे तरीके अपनाते हैं, लेकिन आयुर्वेद इन सबसे अलग है. आयुर्वेद कहता है कि शरीर को डिटॉक्स करने का मतलब सिर्फ खाने-पीने को बदलना नहीं बल्कि पूरे शरीर, मन और दिनचर्या को संतुलित करना होता है. आप चाहें तो घर पर ही आसान उपायों से शरीर को अंदर से साफ और स्वस्थ बना सकते हैं.

तेल मालिश शरीर को अंदर से शुद्ध करती है

आयुर्वेद में अभ्यंग यानी तेल से मालिश को बहुत खास माना गया है. यह सिर्फ आराम देने के लिए नहीं, बल्कि शरीर को अंदर से शुद्ध करने का एक तरीका है. इसमें पूरे शरीर – जैसे हाथ, पैर, सिर और बालों पर गुनगुने तेल से हल्की मालिश की जाती है. यह प्रक्रिया शरीर के अंदर जमा गंदगी को बाहर निकालने में मदद करती है और साथ ही शरीर को रिलैक्स भी करती है. नियमित रूप से अभ्यंग करने से शरीर हल्का महसूस करता है और थकान कम होती है.

घर पर कैसे करें तेल से मालिश

अगर आप घर पर अभ्यंग करना चाहते हैं, तो यह बेहद आसान है. सुबह नहाने के बाद थोड़ा समय खुद के लिए निकालें. एक कटोरी में नारियल या तिल का तेल हल्का गुनगुना कर लें. अब इस तेल से हाथ, पैर और सिर की धीरे-धीरे मालिश करें. करीब 10-15 मिनट तक आराम से मालिश करने के बाद कुछ देर शरीर को रिलैक्स होने दें. इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से स्नान कर लें. इस छोटे से रूटीन को अपनाने से शरीर में ताजगी और हल्कापन महसूस होगा.

तेल मालिश से शरीर और मन दोनों फिट

अभ्यंग मालिश से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, जिससे त्वचा और बालों की सेहत में सुधार आता है. गुनगुने तेल से मालिश करने से शरीर की मांसपेशियां और जोड़ों का दर्द भी कम होता है. इसके अलावा यह मानसिक तनाव को कम करने में भी मदद करता है. आयुर्वेद के अनुसार नियमित अभ्यंग करने से ‘वात दोष’ संतुलित रहता है, जो कई बीमारियों की जड़ माना जाता है. यानी यह एक ऐसा तरीका है जो शरीर और दिमाग दोनों को फिट रखने में मदद करता है.

डिटॉक्स करने का सबसे आसान तरीका क्या है

शरीर को साफ रखने का सबसे आसान और प्राकृतिक तरीका है सही मात्रा में पानी पीना. आयुर्वेद के अनुसार, सुबह उठकर खाली पेट गुनगुना पानी पीना बहुत फायदेमंद होता है. पूरे दिन थोड़ा-थोड़ा पानी पीने से शरीर की गंदगी यूरिन के जरिए बाहर निकलती रहती है. रोजाना करीब 3 लीटर पानी पीना शरीर को हाइड्रेट और साफ रखने में मदद करता है. सही तरीके से पानी पीने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, कब्ज और गैस जैसी समस्याएं कम होती हैं और त्वचा भी साफ और चमकदार बनती है.

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Gargi Santosh

Gargi Santosh

गार्गी संतोष, जी मीडिया के India.com में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. वह हाइपरलोकल, नेशनल और वर्ल्ड सेक्शन की जिम्‍मेदारी संभाल रही हैं. गार्गी को लाइफस्टाइल, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, और ... और पढ़ें

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