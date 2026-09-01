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बिना किसी महंगी मशीन के घर पर ही आसानी से कैसे निकालें अखरोट का तेल, फॉलो करें स्टेप-बाय-स्टेप तरीके

How To Extract Walnut Oil At Home: बाहर से खरीदने के बजाय आप घर पर ही अखरोट का तेल आसानी से निकाल सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: September 1, 2026, 2:42 PM IST
बिना किसी महंगी मशीन के घर पर ही आसानी से कैसे निकालें अखरोट का तेल, फॉलो करें स्टेप-बाय-स्टेप तरीके

How To Extract Walnut Oil At Home: अखरोट को सेहत के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. इसको आपको रोजाना अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए. इसको रोजाना खाने से आपका शरीर काफी ज्यादा तगड़ा बन जाएगा. इसमें हेल्दी फैट, प्रोटीन और कई जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं. अधिकतर लोग अखरोट से तैयार होने वाला तेल बाजार से काफी ज्यादा खरीदते हैं और वो काफी ज्यादा महंगा भी आता है. इसका इस्तेमाल खाने के साथ-साथ कई लोग स्किन और हेयर केयर में भी लोगों को करना काफी ज्यादा पसंद आता है. बाजार में अखरोट का तेल अलग-अलग कीमतों में मिलता है. अगर आप भी बाजार से खरीदने के बजाय इसको घर पर आसानी से निकालना चाहते हैं, तो आप कुछ स्टेप-बाय-स्टेप तरीके को अपना सकते हैं. आइए आप भी जान लीजिए.

घर पर ही आसानी से कैसे निकालें अखरोट का तेल?

और पढ़ें: अखरोट ही नहीं, इसका तेल भी है बेहद फायदेमंद, चेहरे से लेकर दिल तक का रखता है ख्याल

1. अखरोट की गिरी को अच्छी तरह साफ

अगर आप घर पर आसानी से अखरोट का तेल निकालना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले अखरोट की गिरी को साफ कपड़े से पोंछ लेनी है और ध्यान रहे इसमें किसी भी तरह की गंदगी न रहें. इसके बाद अखरोट को कुछ समय के लिए हवा में फैला दें.

2. अखरोट को हल्का क्रश करें

अखरोट का तेल अच्छे से निकालने के लिए आपको अखरोट को हल्का क्रश कर लेना है. आप बेलन या किसी साफ भारी बर्तन की इसको करने में मदद भी लें सकते हैं. अखरोट को बिल्कुल पाउडर सा आपको नहीं बनाना है.

3. अखरोट का पेस्ट तैयार करें

इसके बाद अब आपको अखरोट का पेस्ट तैयार कर लेना है और इसके लिए आपको अखरोट को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर पीस लेना है. अखरोट से प्राकृतिक तेल निकलना शुरू हो जाएगा. लंबे समय तक चलाने के बजाय बीच-बीच में रूककर चलाएं, ताकि तेल निकल सके.

4. पेस्ट को हल्का गर्म करें

अगर आप अखरोट का तेल निकालना चाहते हैं, तो आपको पेस्ट को हल्का गर्म करने के लिए रख देना है. अगर पेस्ट से धुआं निकलने लगे या अखरोट भुनने लगे तो तुरंत गैस बंद कर दें.

5. कपड़े की मदद से तेल अलग करें

ठंडा हुए अखरोट के पेस्ट को साफ मलमल के कपड़े में अब आपको रख देना है और फिर इसके बाद अच्छी तरह बांधकर हाथों से धीरे-धीरे दबाना है और फिर कांच के बर्तन में इकट्ठा तेल निकाल लेना है. इसको आसानी से घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं. ये आपकी हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

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Ritika

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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