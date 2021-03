How To Feel Better: प्राइवेट ऑफिस (Office Main Khud Ko Is Tarah Rakhe Shant) का कल्चर काफी स्ट्रेस के भरा होता है. यहां आए दिन कर्मचारियों को खुद को बेहतर साबित करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है. इसी स्ट्रेस के बीच कई बार आपकी किसी से तू तू मैं मैं हो जाती है. ऐसे में जरूरी होता है कि आप अपने दिमाग को शांत रखें. आज हम आपको कुछ ऐसे उपाय (Khush Rehne Ke Upay) बताने जा रहे हैं जिससे आप स्ट्रेसफुल माहौल में भी खुद को शांत रख सकते हैं. आइए जानते हैं- Also Read - Top 5 Summer Looks 2021: अगर आप भी दिखना चाहते हैं गर्मियों में कूल और Comfortable, तो अपनाए ये लुक्स

डीप ब्रीदिंग- गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है जिससे ब्रेन रिलैक्‍स होता है. जैसे ही आपका दिमाग रिलैक्स होता है तो शरीर में फील गुड हार्मोन रिलीज होते हैं और आप अच्छा महसूस करते हैं.

म्यूजिक- मूड खराब होने पर आप कोई भी पॉजीटिव गाना सुन सकते हैं. ऐसा करने से आपके अंदर एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होता है. और आपको अच्छा फील होता है.

फ्रेश एयर- अगर ऑफिस में किसी से लड़ाई हो गई है तो मूड को ठीक करने के लिए कुछ देर का ब्रेक लेकर फ्रेश एयर लें. इससे आपको अच्छा महसूस होगा.

स्माइल- मूड खराब होने पर ऐसा करना थोड़ा मुश्किल होता है लेकिन अगर आप स्माइल करते हैं तो यह एक टॉनिक की तरह आपके लिए काम करेगा.