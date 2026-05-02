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बिना हीट के अब मिलेंगे लंबे समय तक टिकने वाले कर्ली हेयर, फटाफट अपनाएं ये 5 आसान तरीके
How To Get Curly Hair Without Heat: अगर आप भी बिना हीट के लंबे समय तक टिकने वाले कर्ली हेयर पाना चाहती हैं, तो कुछ कमाल के तरीकों को अपना सकते हैं.
How To Get Curly Hair Without Heat: लंबे-घने बाल हर लड़की की चाह होती है. लेकिन आजकल ज्यादातर लड़कियां अपने बालों को कर्ली बनाना चाहती हैं. खास जगह हो या फिर ऑफिस-कॉलेज ज्यादातर लोग कर्ल बनाने के लिए हीटिंग टूल्स का अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से बाल काफी ज्यादा झड़ते और बेकार होने शुरू हो जाते हैं. हर कोई बिना ज्यादा मेहनत के ही ये सब लंबे समय तक के लिए पाना चाहता है, लेकिन इसको करने का सही तरीका नहीं पता होता है, जिस वजह से उनको अपने बालों में ना चाहते हुए भी हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है. अगर आप भी बिना हीट के लंबे समय तक टिकने वाले कर्ली हेयर पाना चाहती हैं, तो आपको कुछ कमाल के तरीकों के बारे में बताते हैं, जिनको आपको फॉलो करना ही चाहिए.
बिना हीट के कैसे पाएं कर्ली हेयर?
1. बन स्टाइल
आप अगर बिना हीट के कर्ली हेयर को पाना चाहती हैं, तो आप अपने बालों में रात में सोने से पहले बन बनाकर सो सकते हैं. रातभर आपको ऐसे ही रहने देना है और सुबह आप उठकर देखेंगे, तो आपके बालों में गजब की कर्लीनेस मिलेगी, जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा. इसको करने से आपके बालों में किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा.
2. फोम रोलर्स
आजकल बाजारों में आपको कई तरह-तरह की चीजें देखने को मिल जाएगी, जो आपके बालों को कर्ली करने में मदद करेगी. इसको इस्तेमाल करना बड़ा ही आसान है. आपको बता दें, बालों को रोलर्स पर लपेटकर क्लिप से सारी जगह से बंद कर देना है और फिर रातभर आपको ऐसी ही रखना है.
3. ओवरनाइट ब्रेड्स
ओवरनाइट ब्रेड्स को लगाने का तरीका भी काफी ज्यादा पुराना है और लड़कियां इसका इस्तेमाल काफी ज्यादा करती हैं. हल्के गीले बालों में 2 से 3 चोटियां आपको बना लेनी है और फिर सुबह उठकर देखेंगे, तो आपको गजब के कर्ली हेयर देखने को मिलेंगे.
4. रोब टाई
रोब टाई की मदद से भी आप कर्ली हेयर कर सकते हैं. ये बालों में गजब की कर्लीनेस लाने में मदद करता है अगर आप इसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो गीले बालों पर बेल्ट को सिर के ऊपर रखें और बालों को उसके चारों तरफ लपेटते रहना है और रातभर आपको ऐसी ही रखना है.
5. पिन कर्ल्स
पिन कर्ल्स को भी आप कर्ली हेयर करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. इसको लगाने के बाद आप जल्दी ही लंबे समय तक के लिए कर्ली हेयर को आसानी से पा सकते हैं.