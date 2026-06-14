रात में केवल बदलते रह जाते हैं करवट? सुकून भरी नींद के लिए तुरंत अपनाएं ये 5 तरीके

How To Get Good Sleep At Night: अगर आप भी रात में केवल करवटें ही बदलते रहते हैं नींद ठीक से नहीं आ पाती हैं, तो उसके लिए आप कुछ तरीकों को अपना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

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How To Get Good Sleep At Night: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी लोगों के पास इसका ज्यादा तनाव हैं कि गहरी नींद तो एक सपना ही बनकर रह गई है. अच्छी और गहरी नींद लेना किसी चुनौती से कम अब लगता ही नहीं है. काम करके घर लौटने के बाद भी काम की टेंशन तो लगी ही रहती है. कई लोग रात में लेटने के बाद उनको नींद तो नहीं आती है, लेकिन वो करवटें ही बदलते रहते हैं. लेकिन नींद उनकी आंखों में आती ही नहीं है. अगर नींद आ भी जाती है, तो सुबह उठने पर शरीर थका हुआ महसूस होता है. एकदम ऐसा लगता है, कि बिल्कुल ही अब जान बची ही नहीं है. लगातार नींद की कमी आपकी मानसिक और शारीरिक हेल्थ पर भी काफी ज्यादा बुरा असर डालती है. डॉक्टरों का मानना है कि रोजाना 7 से 8 घंटे की नींद अगर न ली जाए, तो शरीर कई सारी बीमारियों का शिकार हो जाता है. अगर आप भी सुकून भरी नींद पाना चाहते हैं, तो 5 असरदार तरीके आप अपना सकते हैं. आइए आपको बताते हैं.

सुकून भरी नींद पाने के लिए 5 असरदार तरीके

1. कैफीन को पीने से बचें

अगर आपको भी नींद ना आने की दिक्कतें हैं, तो कैफीन को पीने से आपको बचना चाहिए. रात के समय चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक पीने से आपको हमेशा बचना चाहिए. आपको अच्छी नींद चाहिए तो शाम के बाद कैफीन वाली चीजों का आपको बिल्कुल भी सेवन नहीं करना चाहिए.

2. सोने और जागने का समय तय करें

अगर आपको नींद नहीं आ रही है, तो सबसे पहले सोने और जागने का समय आपको तय करना चाहिए. अपने स्लीप शेड्यूल को ज्यादा न बदलें. नियमित समय पर अगर आप सोते हैं, तो नींद की समस्या दूर हो जाती है और रात में आपको गजब की नींद भी आएगी.

3. मोबाइल और लैपटॉप से दूरी

आजकल लोग मोबाइल और लैपटॉप में लगे रहते हैं, जिस कारण आपकी नींद काफी ज्यादा खराब होती है. अगर आप सोने से कम से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन का इस्तेमाल बंद कर देते हैं, तो रात में आपको अच्छी नींद आएगी. एक बार आपको इसको अपनाकर देखना चाहिए.

4. मसालेदार चीजें खाने से बचें

रात के डिनर में आपको हमेशा लाइट चीजों का ही सेवन करना है, अगर आप अधिक मात्रा में मसालेदार चीजों का सेवन करते हैं, तो आपको काफी ज्यादा नुकसान झेलने के लिए मिल सकते हैं और साथ ही नींद से जुड़ी दिक्कतें आपको बनी रह सकती है. सोने से ठीक पहले भारी भोजन करने से भी बचें. हल्का और संतुलित डिनर ही करना है.

5. मेडिटेशन

अगर रात के समय आपको नींद नहीं आ रही है और आप काफी ज्यादा परेशान हैं, तो आपको रोजाना मेडिटेशन करना ही है. सोने से पहले 10 से 15 मिनट तक रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करने से मन शांत रहता है और नींद भी काफी अच्छी आती है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.