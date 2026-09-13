पीठ की खुजली से पाना चाहते हैं तुरंत आराम? घर पर रखीं इन 5 चीजों से समस्या हो जाएगी दूर

Back Itching Home Remedies: पीठ की खुजली लोगों को काफी ज्यादा परेशान करती है और आज आपको बताते हैं, इससे आप छुटकारा कैसे पाते हैं?

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Back Itching Home Remedies: बदलते मौसम के साथ-साथ शरीर में काफी सारी दिक्कतें होती हैं, जो काफी ज्यादा परेशान भी करती हैं. पीठ पर अचानक खुजली होना शुरू हो जाती है और समझ में नहीं आता है, कि इसको कैसे ठीक किया जाए? अधिकतर लोग काफी ज्यादा परेशान भी हो सकते हैं. कई बार मौसम में बदलाव, पसीना, त्वचा का रूखापन, नए साबुन या कपड़े के इस्तेमाल से पीठ पर खुजली काफी ज्यादा होने लगती है. कुछ लोगों को लंबे समय तक एक ही जगह बैठे रहने, ज्यादा गर्मी या त्वचा में नमी के कारण भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है. पीठ की खुजली का कारण जाने बिना इसे नजरअंदाज करना आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, क्या पता आपको काफी सारी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है. आइए आपको बताते हैं आप घर पर रखी इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं?

पीठ की खुजली से कैसे पाएं छुटकारा?

1. एलोवेरा जेल

पीठ की खुजली अगर आपको काफी ज्यादा हो रही है, तो आपको एलोवेरा जेल का इस्तेमाल करना चाहिए. ये आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. यह खुजली वाली त्वचा को ठंडक देने में मदद कर सकता है.

2. ठंडी सिकाई

पीठ की खुजली से अगर आप राहत पाना चाहते हैं, तो आप ठंडी सिकाई को कर सकते हैं. ये आपके लिए एकदम बेस्ट साबित होता है. इसके लिए एक साफ कपड़े में कुछ बर्फ के टुकड़े लपेटें और खुजली वाली जगह पर कुछ मिनट के लिए हल्के हाथ से आपको लगाना है.

3. नारियल तेल

अगर आप पीठ की खुजली से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं. ये आपकी त्वचा के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नहाने के बाद त्वचा को हल्का सुखाकर थोड़ी मात्रा में नारियल तेल लगा सकते हैं.

4. मॉइस्चराइजर

अगर आप पीठ की दिक्कतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप मॉइस्चराइजर को भी लगा सकते हैं. नहाने के तुरंत बाद मॉइस्चराइजर लगाने से त्वचा में नमी को बनाए रखने में मदद भी मिल सकती है.

5. ओटमील बाथ

आपको बता दें ओटमील बाथ से भी आप पीठ की खुजली वाली दिक्कतों से काफी ज्यादा छुटकारा पा सकते हैं. आप कभी भी इसको कर सकते हैं. अच्छे से नहाना भी काफी ज्यादा जरूरी होता है.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अगर आपको कोई बीमारी है या सेहत से जुड़ी कोई समस्या है, तो कुछ भी अपनाने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें. हर इंसान की सेहत अलग होती है, इसलिए असर भी अलग हो सकता है.