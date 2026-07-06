बरसात में टॉयलेट पॉट और किचन सिंक से निकाल रहे हैं कनखजूरे? इन 5 ट्रिक्स को अपनाकर हो जाएंगे चुटकियों में गायब

How To Get Rid Of Centipedes: अगर आप बरसात में टॉयलेट पॉट और किचन सिंक से निकाल रहे कनखजूरे से परेशान हैं, तो आइए आपको कुछ टिप्स बताते हैं.

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(Pic credit-AI)

How To Get Rid Of Centipedes: बारिश का मौसम आते ही कई तरह-तरह की दिक्कतें घर पर भी आनी लग जाती है. बारिश का मौसम अपने साथ ठंडक और हरियाली, तो लेकर आता ही ही लेकिन इसके साथ-साथ घरों में कई तरह के कीड़े-मकोड़ों की समस्या भी काफी हद तक बढ़ने लग जाती है. कई लोगों के साथ ये समस्या काफी ज्यादा होती है कि टॉयलेट पॉट, बाथरूम के ड्रेन और किचन सिंक से कनखजूरे काफी ज्यादा निकलने शुरू हो जाते हैं. अधिकतर लोग इससे काफी ज्यादा परेशान रहते हैं, जिसको भगाने के लिए कई तरह-तरह के उपायों के अपनाते हैं, लेकिन इससे भी कुछ खास असर नजर नहीं आता है. यह न केवल देखने में डरावने लगते हैं, बल्कि घर की साफ-सफाई और स्वास्थ्य के लिहाज से भी चिंता पैदा कर सकते हैं. अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप 5 ट्रिक्स को अपना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

टॉयलेट पॉट और किचन सिंक से निकाल रहे कनखजूरे को कैसे भगाएं?

1. घर में नमी कम रखें

अगर आपका घर काफी ज्यादा नमी वाला है, तो कनखजूरे घर में आसानी से घुस सकते हैं, इसलिए आपको सबसे पहले बाथरूम और किचन को जितना हो सके सूखा ही रखना है. फर्श पर पानी जमा न रहने दें और एग्जॉस्ट फैन या वेंटिलेशन का इस्तेमाल भी करते रहें.

2. ड्रेन और सिंक की रोजाना सफाई

आपको ड्रेन और सिंक की रोजाना सफाई करनी ही चाहिए. अगर आप ऐसा करते हैं, तो न गंदगी रहेगी और न ही चिकनाई और नमी की वजह से कीड़े आएंगे. रोजाना गर्म पानी डालें और सप्ताह में कम से कम दो बार ड्रेन क्लीनर या बेकिंग सोडा और सिरके से भी आपको सफाई करती रहनी है.

3. रात के समय ड्रेन कवर

अगर आप भी बरसात में कनखजूरे से काफी ज्यादा परेशान हैं और घर के सिंक या बाथरूम ड्रेन में अक्सर कनखजूरे आ जाते हैं, तो आप रात के समय ड्रेन कवर जरूर लगाएं. खुला आपको बिल्कुल भी नहीं रखना है.

4. दरारों को सील करें.

दीवारों, फर्श और पाइप के आसपास अगर छोटी-छोटी दरारें हैं, तो उसको आपको तुरंत बंद कर देना चाहिए, ऐसा अगर आप करते हैं, तो कनखजूरे की समस्या काफी ज्यादा कम हो जाएगी. मानसून शुरू होने से पहले यह काम आपको कर ही लेना चाहिए.

5. नीम और नमक

अगर आप घरेलू चीजों से कनखजूरे को चुटकियों में हटाना चाहते हैं, तो आपको बता दें नीम और नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं. ये काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. नीम की पत्तियां, नीम का तेल या नमक का घोल आप गर्म पानी में इसको मिला सकते हैं. आप ड्रेन के आसपास नीम के तेल की कुछ बूंदें डाल सकते हैं या सफाई के दौरान नमक मिले गर्म पानी का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं.