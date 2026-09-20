बाथरूम में बार-बार दिखता है कनखजूरा? इन आसान घरेलू उपायों से पाएं छुटकारा

Home Remedies For Centipedes: क्या आपके घर के बाथरूम में कनखजूरा बार-बार दिखता है और उसे भगाकर परेशान हो गए हैं, तो अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको ऐसी देसी हैक के बारे में बताने वाले हैं, जिससे मिनटों में इन कीड़े-मकोड़ों से छुटकारा पाया जा सकता है.

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नीम की तेज गंध कई तरह के कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है

ज्यादातर बारिश के मौसम में घर और बाथरूम में कनखजूरा निकल आता है, जिसकी वजह से बाथरूम में जाना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो पानी डालने के बाद भी बाहर नहीं जाता है. इसलिए इस कीड़े से सभी लोग परेशान हो जाते हैं. इसके पीछे की वजह नमी है. जहां पर पानी रहता है, वहां पर नमी जमने लगती है. इसी वजह से कीड़े-मकोड़े पनपना शुरू हो जाते हैं. इन्हें भगाने के चक्कर में लोग बाजार से महंगे-महंगे प्रोडक्ट खरीदते हैं, लेकिन कई बार उनका भी कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन आपको इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, न ही कोई पैसा खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे घरेलू उपायों के बारे में बताएंगे, जिससे आप मिनटों में इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं.

नमक का करें इस्तेमाल

नमक घर में आसानी से मिलने वाली चीज है. अगर बाथरूम के किसी कोने या ऐसी जगह पर कनखजूरा बार-बार दिखाई देता है, जहां नमी ज्यादा रहती है, तो वहां थोड़ी मात्रा में नमक डाला जा सकता है. नमक नमी को कम करने में मदद करता है, जिससे ऐसी जगहें कीड़ों के लिए कम अनुकूल हो सकती हैं.

सफेद सिरके का स्प्रे

कनखजूरे को बाथरूम से दूर रखने के लिए सफेद सिरके का इस्तेमाल भी किया जाता है. इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी और सफेद सिरका मिलाकर घोल तैयार करें. इसे बाथरूम के कोनों, दरवाजे के आसपास और उन जगहों पर हल्का स्प्रे किया जा सकता है, जहां से कीड़े आने की संभावना रहती है. सिरके का इस्तेमाल करने से पहले बाथरूम की किसी छोटी और छिपी जगह पर इसे टेस्ट कर लें. साथ ही, इसे ब्लीच या दूसरे क्लीनिंग केमिकल के साथ बिल्कुल न मिलाएं.

बाथरूम को ज्यादा देर तक गीला न छोड़ें

कनखजूरे को नम जगहें पसंद होती हैं. इसलिए नहाने के बाद फर्श पर पानी जमा न रहने दें और संभव हो तो बाथरूम की खिड़की या एग्जॉस्ट फैन से हवा का रास्ता बनाए रखें. अगर बाथरूम में लगातार नमी रहती है, तो सिर्फ स्प्रे या घरेलू नुस्खों से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. सबसे पहले नमी का कारण कम करना जरूरी है.

नाली पर लगाएं जाली

बाथरूम की नाली भी कीड़ों के आने का एक रास्ता हो सकती है. इसलिए ड्रेन पर ऐसी जाली या ढक्कन लगाएं, जिससे पानी आसानी से निकल सके, लेकिन कीड़े अंदर-बाहर न आ सकें. नाली में गंदगी जमा नहीं होनी चाहिए और समय-समय पर उसे साफ करते रहें. अगर नाली के आसपास सील टूट गई है या कोई गैप दिखाई देता है, तो उसे भी ठीक करवाना जरूरी है.

दीवार और फर्श की दरारें करें बंद

अगर बाथरूम की दीवार, फर्श या पाइप के आसपास छोटी दरारें हैं, तो कनखजूरा इनमें आसानी से छिप सकता है. ऐसी दरारों को सीलेंट की मदद से बंद करवाएं. सिर्फ कनखजूरा दिखाई देने वाली जगह पर स्प्रे करने के बजाय उसके छिपने और अंदर आने के संभावित रास्तों को बंद करना ज्यादा उपयोगी हो सकता है.

नीम का इस्तेमाल

नीम की तेज गंध कई तरह के कीड़ों को दूर रखने में मदद कर सकती है. आप पानी में नीम की पत्तियां उबालकर ठंडा किया हुआ पानी बाथरूम के कोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं. नीम के तेल का इस्तेमाल करना हो तो उसे सीधे त्वचा या किसी संवेदनशील सतह पर लगाने के बजाय उत्पाद के लेबल पर दिए निर्देशों के अनुसार इस्तेमाल करें. इसके लिए आप किसी एक्सपर्ट से भी सलाह ले सकते हैं.