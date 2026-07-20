कॉकरोचों ने नाक में कर दिया है दम? भगाने के बाद भी आ जाते हैं दोबारा, इस 1 पत्ते से हो जाएंगे सारे साफ

How to get rid of cockroaches: अधिकतर लोग अपने घर पर कॉकरोचों से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं आज आपको एक खास पत्ते के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल करके आप उनको भगा सकते हैं.

Written by: Ritika
Published: July 20, 2026, 4:43 PM IST
(Pic credit-AI)
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How to get rid of cockroaches: बारिश का मौसम आते ही लोगों में कॉकरोचों की समस्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है. किचन, सिंक, स्टोर रूम और बाथरूम जैसी नमी वाली जगहों पर ये काफी ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं. आपको बता दें ये देखने में गंदे तो लगते ही है बल्कि ये कई तरह के बैक्टीरिया और कीटाणु को भी फैलाता है. अधिकतर लोग इससे काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं. ये काफी सारी गंदगी को फैलाते हैं इसलिए स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक भी माने जाते हैं. ये कई सारी बीमारियों का घर भी बना देते हैं. इन सभी को भगाने के लिए कई सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन भगाने के बाद भी वो वापस आ जाते हैं. अगर आप भी इन कॉकरोचों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आपको एक खास पत्ते के बारे में बताते हैं.

कॉकरोच को भागने के लिए कौन सा है वो खास पत्ता?

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अगर आप कॉकरोच को आसानी से अपने घर से भगाना चाहते हैं, तो आपको सूखे तेज पत्तों का इस्तेमाल करना चाहिए. ये सभी को भगाने का काम करता है और साथ ही साथ आपको ज्यादा कुछ करने की भी इसमें जरूरत नहीं होती है. कुछ सूखे तेज पत्तों को हल्का-सा पीस लें और उनका पाउडर आप बना लें और फिर किचन के कोनों, सिंक के नीचे, गैस स्टोव के पीछे और अलमारी के किनारों पर इसका छिड़काव कर दें.

छुटकारा पाने के लिए तेज पत्ता ही इन चीजों को भी अपनाएं.

1. किचन को हमेशा साफ रखें

अगर आप घर से कॉकरोचों को हमेशा के लिए साफ करना चाहते हैं, तो आपको किचन को हमेशा साफ करके ही रखना चाहिए. केवल तेज पत्ते पर ही हमको निर्भर नहीं होना चाहिए. कुछ जरूरी आदतें अपनाकर आप चीजों को ठीक कर सकते हैं.

2. रातभर गंदे बर्तन न छोड़ें

गंदगी से ही कॉकरोच घर पर आते हैं अगर आप रातभर गंदे बर्तन ऐसी छोड़ देते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना चाहिए. साथ के साथ गंदे बर्तन को आपको धो देना चाहिए.

3. कूड़ेदान रोज खाली करें

कुछ लोग कूड़ेदान को भरकर रख देते हैं, जो गंदगी को घर पर पनहा देती है. घर का कचरा लंबे समय तक जमा न रहने दें अगर ऐसा होगा तो घर पर ही रहेगा.

डिस्क्लेमर: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. India.com इसकी पुष्टि नहीं करता है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है.

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रितिका वर्तमान में India.com हिंदी में सब-एडिटर के पद पर कार्यरत हैं. इससे पहले जी न्यूज हिंदी में लाइफस्टाइल, फैशन, फूड जैसे विषयों पर लिखने का अच्छा खासा अनुभव है. ... और पढ़ें

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