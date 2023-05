Hindi Lifestyle

आंखों से ऐसे हटाएं धूल और गंदगी, एक्सपर्ट से जानें आसान से तरीके

How to remove dust from eyes naturally: आंखों को साफ करने के लिए आप यहां दिए गए कुछ तरीकों को अपना सकते हैं. जानते हैं इनके बारे में...

How to remove dust from eyes naturally: अपनी आंखों को धूल और गंदगी से बचाने के लिए हम न जानें कौन-कौन से तरीकों को अपनाते हैं. ऐसे में आंसू नलिका (टियर डक्ट) बाहरी कणों को दूर करने के लिए आंसू बनाना शुरू कर देते हैं. लेकिन कणों के निकलने के बाद भी जलन बनी रहती है, जिससे संवेदनशील संरचनाओं को नुकसान पहुंच सकता है. इन कणों को हटाने का सबसे अच्छा तरीका आंख को पानी से धोना है. आज का हमारा लेख इसी विषय पर है. आज हम आपको अपने इस लेख के माध्यम से बताएंगे कि आप कौन- से घरेलू उपायों को अपनाकर अपनी आंखों को साफ कर सकते हैं. इस लेख के लिए हमने डॉ नीरज संडुजा, एमबीबीएस, एमएस (Dr Neeraj Sanduja, MBBS, MS, Ophthalmology) से बात की है. पढ़ते हैं आगे…

आंखों को साफ करने के घरेलू उपाय

अपने हाथों को साफ करने के बाद उन्हें साफ गुनगुने पानी से भरें और फिर आंखों से गंदगी या धूल को दूर करने के लिए आंखों को इसमें डुबोएं. आंखों को रगड़ना सही नहीं है क्योंकि कण में किनारे घायल हो सकते हैं जो हमारे कॉर्निया पर खरोंच लगा सकते हैं.

आंखों की सफाई करते समय बरती जाने वाली कुछ सावधानियां

हम अपनी आंखों को छूने से पहले हमारे हाथों को साफ करें.

आंखों को धोने से पहले हमेशा हमारे कॉन्टैक्ट लेंस हटा दें।

अगर आंखों को धोने के बाद जलन बनी रहती है, तो हम गर्म या ठंडा कम्प्रेशन लगा सकते हैं.

फॉर्मेसी पर मिलने वाले लूब्रिकैंट्स जैसी आई ड्रॉप्स भी आंखों को साफ करने में मदद कर सकती हैं.

कणों को हटाने की कोशिश करने के लिए कभी भी अपनी आंखों को तेज नोंक वाली वस्तु का उपयोग ना करें.

हालांकि, अगर जलन बनी रहती है तो आंखों के डॉक्टर से परामर्श करना महत्वपूर्ण है. विशेषज्ञ की मदद कब लेनी है इस बात की पहचान होना ज़रूरी है, इससे आंखों में किसी भी तरह की चोट होने की सम्भावना कम हो जाएगी.

