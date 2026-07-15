बरसात के मौसम में आने लगी है किचन सिंक से मछली जैसी बदबू? इन 5 घरेलू उपाय को अपनाकर बदबू से मिलेगा छुटकारा

Kitchen Sink Smell in Monsoon: बरसात के मौसम में अगर किचन सिंक से मछली जैसी बदबू आ रही है, तो आपको कुछ घरेलू उपायों के बारे में बताते हैं, जिससे आप आसानी से छुटकारा पा सकते हैं.

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(Pic credit-AI)

Kitchen Sink Smell in Monsoon: बरसात का मौसम अधिकतर लोगों को काफी ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोग ऐसे हैं, जो गंदगी से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जी हां आज आपको बताते हैं, किचन सिंक की गंदी बदबू के बारे में, जिससे हर कोई काफी ज्यादा परेशान रहता है. नमी बढ़ने की वजह से घर में कई तरह की समस्याएं भी पैदा हो जाती हैं, इन्हीं में से एक है किचन सिंक से मछली जैसी तेज बदबू, जिसको सहन कर पाना तक काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और कुछ लोग तो कई तरह-तरह के उपायों को अपनाते हैं, लेकिन कुछ खास असर देखने के लिए नहीं मिलता है. अगर आप भी इस गंदगी बदबू से परेशान हैं और कुछ छुटकारा पाने के लिए अपनाना चाहते हैं, तो आप कुछ घरेलू उपायों को अपना सकते हैं, आइए आपको बताते हैं.

बरसात के मौसम में किचन सिंक से मछली जैसी बदबू को कैसे करें दूर?

1. बेकिंग सोडा और सिरका

अगर आप बरसात के मौसम में किचन सिंक से मछली जैसी बदबू से काफी ज्यादा परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप बेकिंग सोडा और सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दोनों ही बदबू को दूर भगाने के लिए फायदेमंद होते हैं. यह उपाय ड्रेन में जमा गंदगी और बदबू पैदा करने वाले बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं.

2. नींबू और नमक

नींबू और नमक दोनों ही बदबू को दूर रखने के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होते हैं. नींबू प्राकृतिक क्लीनर माना जाता है. एक नींबू का रस निकाल लेना है और फिर उसमें 2 चम्मच नमक को मिला देना है, इस मिश्रण को ड्रेन में डालें औऱ फिर 20 मिनट बाद गर्म पानी से फ्लश कर दें.

3. नियमित सफाई

अगर आप रोजाना सिंक की सफाई नहीं करते हैं, तो उसमें गंदगी जमा हो सकती है और फिर गंदी बदबू भी आने लग जाती है. अक्सर लोग केवल सिंक साफ करते हैं लेकिन स्ट्रेनर को भूल जाते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है. स्ट्रेनर में फंसे हुए सब्जियों के टुकड़े को आपको रोजाना हटाना है.

4. कचरा न डालें

कुछ लोग धोने के बाद ड्रेन में खाने का कचरा ऐसी फेंक देते हैं, लेकिन इस तरह की गलती को आपको करने से हमेशा बचना ही चाहिए. सिंक में जाली वाला स्ट्रेनर ही आपको लगाना चाहिए. हफ्ते में कम से कम एक बार ड्रेन की सफाई जरूर करें.

5. उबलता हुआ पानी डालें

अगर आप मछली जैसी गंदगी बदबू से परेशान हैं, तो आपको गर्म पानी से तेल डालकर उबलता हुआ पानी सिंक के अंदर आपको डाल देना है. बहुत अधिक उबलता हुआ पानी बार-बार डालने से आपको बचना चाहिए.