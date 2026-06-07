गले की लटकती त्वचा ने खराब कर दी है खूबसूरती? इन घरेलू टिप्स को अपनाकर दिखेगा असर

Neck Sagging Skin Remedies: अगर आप गले की लटकती त्वचा से परेशान हैं और इसका बुरा असर आपकी खूबसूरती पर पड़ता है, तो आप कुछ घरेलू तरीकों को अपना सकते हैं.

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(pic credit- pexels)

Neck Sagging Skin Remedies: लड़कियां अपनी स्किन का खास ध्यान रखती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं, तो आपकी खूबसूरती पर काफी बुरा असर डालती हैं. चेहरे की खूबसूरती के साथ-साथ गर्दन की त्वचा का भी ध्यान रखना बेहद ही जरूरी होता है. कुछ लोग चेहरे को चमका लेते हैं, लेकिन गर्दन को भूल जाते हैं. बढ़ती उम्र, वजन में तेजी से बदलाव, धूप के कारण आपकी स्किन कापी ज्यादा खराब होने लगती है. गर्दन की त्वचा की अनदेखी अगर आप भी करते हैं, तो ये गलती आपकी खूबसूरती को काफी हद तक खराब करती है और साथ ही उम्र का असर सबसे पहले इसी हिस्से पर आपको काफी ज्यादा दिखाई देता है. अगर आप भी गले की लटकती त्वचा से परेशान हो गए हैं और छुटकारा पाना चाहते हैं, तो कुछ घरेलू उपाय को अपना सकते हैं, जो गले की स्किन को टाइट बनाने में मददगार होती है.

गले की लटकती त्वचा को टाइट कैसे करें?

1. एलोवेरा जेल से मसाज

अगर आप गले की लटकती त्वचा को टाइट रखना चाहते हैं, तो आप एलोवेरा जेल से मसाज कर सकते हैं. एलोवेरा में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और मॉइस्चराइजिंग गुण पाए जाते हैं, जो त्वचा को हाइड्रेट और टाइट बनाने में मददगार होता है.

2. नारियल तेल

नारियल तेल स्किन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है. पोषण देने और नमी बनाए रखने में मददगार साबित होता है. रात में सोने से पहले आपको गर्दन पर मसाज करना है. त्वचा को ड्राई होने से बचाने में भी ये मददगार है.

3. खीरे

अगर आप गर्दन की त्वचा को टाइट बनाना चाहते हैं, तो रोजाना खीरा आपको लगाना चाहिए. ठंडक देने और हाइड्रेट रखने के लिए ये काफी ज्यादा बेस्ट माना जाता है. आप इससे रोजाना 10-15 मिनट मसाज रोजाना कर सकते हैं.

4. गर्दन की आसान एक्सरसाइज

लटकती गर्दन से अगर आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप गर्दन की आसान एक्सरसाइज को कर सकते हैं. गर्दन की मसल्स को टोन बनाने में ये मददगार साबित होता है.

लटकती गर्दन का कारण

अगर लटकती गर्दन से आप परेशान हैं, तो इसकी कुछ वजह होती है जैसे- वजन कम होना, धूप के संपर्क में अधिक रहना, धूम्रपान की आदत, शरीर में पानी की कमी, पोषण की कमी, स्किन केयर की अनदेखी ये हो सकता है.

(Disclaimer: यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनी स्किन से जुड़ा कुछ भी कहीं भी पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले स्किन विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें.)